Alerte météo en Algérie : retour de la pluie dans plusieurs régions ce vendredi 25 octobre !

Après une semaine de conditions météorologiques relativement stables, le mauvais temps s’impose à nouveau ce week-end, avec le retour des pluies dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce vendredi 25 octobre 2024.

La pluie s’invite effectivement dans plusieurs wilayas, selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), qui ont placé plusieurs d’entre elles en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Cette alerte concerne les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Tizi-Ouzou, Djelfa, Aïn Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira et Blida.

Pluie, orages, nuages… Que dit le bulletin météo de ce vendredi 25 octobre ?

Ce vendredi 25 octobre, le temps s’annonce pleine de surprises. Selon le bulletin de Météo Algérie, les conditions climatiques seront particulièrement contrastées, variant fortement d’une région à l’autre.

Dans les régions Ouest, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé, avec quelques foyers orageux isolés sur les hauts plateaux en fin d’après-midi et soirée. Ces orages pourraient apporter des averses locales. À partir de la fin de soirée, le ciel deviendra progressivement voilé à nuageux sur les régions côtières et intérieures, avec des averses parfois orageuses durant la nuit.

Pour les régions Centre, le ciel sera souvent voilé à nuageux, accompagné de quelques averses de pluie parfois orageuses, notamment à l’intérieur des terres dès l’après-midi.

Du côté des régions Est, le ciel passagèrement nuageux prévaudra avec quelques pluies sous forme d’averses orageuses, pouvant affecter les zones côtières et intérieures à partir de la fin de l’après-midi.

En ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel souvent voilé, voire localement nuageux, sera au rendez-vous de l’extrême Sud vers le Sahara Central et oriental, avec quelques averses isolées. Les autres régions sahariennes connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé.

Températures en Algérie : fera-t-il froid ce vendredi ?

Concernant les températures maximales pour ce vendredi, le thermomètre affichera des valeurs fluctuantes selon les régions. Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 21 et 29 °C.

Les régions intérieures et les hauts plateaux connaîtront des valeurs similaires, allant de 20 à 29 °C. Quant aux régions sahariennes, elles enregistreront des températures plus élevées, avec des pics atteignant entre 22 et 38 °C.