Alerte météo en Algérie : retour de la pluie dans plusieurs régions ce samedi 2 novembre !

En ce début novembre, la pluie fait son grand retour dans plusieurs régions d’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de »pluie » et « orage ». Dans cet article, découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce samedi 2 novembre 2024.

L’alerte météo de l’ONM concerne les wilayas d’Alger, Souk-Ahras, Ouargla, Tipaza, Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, Béni-Abbès, Chlef, Djelfa, El-Meniaa, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, El-Tarf, Blida et Béchar.

En outre, Météo Algérie a aussi émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « pluie » les wilayas de M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arreridj. Les précipitations y sont estimées entre 20 et 40 mm. Valable depuis hier à 15h00, cette alerte de niveau 2 se maintiendra jusqu’au samedi 2 novembre à 6h00.

Côté températures, une légère baisse s’amorce. Les maximales devraient osciller ce samedi entre 20 et 28 °C sur les régions côtières, 17 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 36 °C dans les régions sahariennes.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce samedi 2 novembre ?

Le bulletin météo de ce samedi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé pour l’ensemble des régions de l’Ouest. Toutefois, les hauts plateaux devraient voir leur ciel se couvrir localement dans l’après-midi, accompagné de quelques pluies éparses.

Dans le Centre du pays, Météo Algérie annonce un ciel généralement couvert avec des précipitations éparses, parfois orageuses, surtout sur les zones côtières et proches côtières, avant une amélioration en soirée.

Pour l’Est de l’Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera durant la matinée. Cependant, l’après-midi apportera une couverture nuageuse sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès, avec des pluies orageuses, avant une accalmie en soirée.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Au niveau des régions sahariennes, un ciel voilé à localement couvert prévaudra dans le Sahara central, le Nord du Sahara, le Sahara oriental ainsi que les oasis.

Des pluies, parfois orageuses, sont attendues dans le Nord du Sahara et le Sahara central, avant de gagner les oasis et le Nord du Sahara oriental en début d’après-midi. Enfin, les autres régions de notre grand Sud devraient connaître un ciel dégagé à partiellement voilé en général.