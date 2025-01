Alerte météo en Algérie : retour de la neige et des pluies dans plusieurs régions ce 11 janvier

Alors que nous nous préparons à célébrer le Nouvel An Amazigh, Yennayer 2975, un changement météorologique significatif s’annonce dans plusieurs régions du pays, avec d’importantes précipitations de pluie et de neige prévues dès ce samedi. Selon les prévisions de Météo Algérie, une dépression atmosphérique apportera ces conditions climatiques hivernales intenses, touchant de nombreuses wilayas du pays.

Dès ce 11 janvier, la neige sera de retour pour couvrir d’un manteau blanc les hauteurs situées entre 800 et 1200 mètres d’altitude, notamment dans les reliefs du Centre et du Centre-Est. Les accumulations de neige pourraient y atteindre entre 5 et 10 cm, rendant les routes et la circulation potentiellement difficiles. D’après les prévisions météo, ces chutes de neige débuteront dans la nuit de samedi à dimanche, avec une intensification prévue dimanche et lundi.

Retour de la pluie en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Outre les chutes de neige, les régions côtières et intérieures connaîtront des pluies importantes dès cet après-midi, atteignant leur intensité maximale entre dimanche et lundi. Les cumuls attendus varient entre 40 et 50 mm, mais certaines zones de l’Est pourraient enregistrer des précipitations dépassant 60 mm.

Ces conditions pourraient affecter une large partie du Nord du pays, particulièrement les régions suivantes :

Région Est : Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Médéa, Blida et Bouira.

: Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Médéa, Blida et Bouira. Région Centre : Sétif, M’Sila, Aïn Oussera, Djelfa, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Tébessa et El Tarf.

: Sétif, M’Sila, Aïn Oussera, Djelfa, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Tébessa et El Tarf. Région Ouest : Blida, Chlef, Relizane, Sidi Bel Abbès, Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Mascara, Tlemcen, Saïda, Tiaret, Mecheria, Naâma et El Bayadh.

Les régions du Sud ne seront pas épargnées. Des pluies modérées à fortes pourraient toucher El Oued, Touggourt, Ouargla, Ouled Djellal, Aflou, Messaad, Laghouat et Djelfa.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce samedi 11 janvier ?

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce samedi 11 janvier annonce un ciel globalement dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Toutefois, une couverture nuageuse progressera en fin d’après-midi, surtout sur les régions du Centre et de l’Est, accompagnée de précipitations sur les régions côtières et intérieures.

Ces précipitations s’étendront progressivement aux hauts plateaux et à la région des Aurès durant la nuit. Elles pourraient se montrer localement soutenues, notamment dans les régions côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est.

Pour les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un temps calme, avec un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble.

Coté températures, le bulletin météo de ce samedi prévoit des maximales oscillant entre 17 et 23 °C sur les régions côtières, entre 13 et 21 °C sur les régions intérieures et entre 19 et 28 °C sur les régions sahariennes.