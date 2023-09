Alerte Météo en Algérie : retour de la canicule pour plusieurs wilayas

Selon les dernières données de l’Office National de la Météorologie (ONM), une vague de chaleur sévère, classée au niveau 2, affecte actuellement plusieurs régions d’Algérie. Les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf font face à des températures extrêmes allant de 39°C à 41°C, avec des pics qui pourraient grimper localement jusqu’à 42 ou 43°C. Ce phénomène climatique est en vigueur pour le Dimanche 03 et le Lundi 04 Septembre 2023.

Dans les wilayas de Tipaza, Alger et Boumerdes, la situation est tout aussi préoccupante. Les températures maximales oscillent entre 39°C et 41°C, avec la possibilité d’atteindre 42 ou 43°C localement. Ces conditions devraient persister jusqu’au Dimanche 03 Septembre 2023.

L’ONM recommande vivement d’adopter des mesures de précaution pour faire face à ces canicules écrasantes. Il est conseillé de rester à l’intérieur durant les heures les plus chaudes de la journée, de s’hydrater régulièrement et d’éviter toute activité physique intense.

ONM : Pluies dans d’autres Wilayas

Alors que certaines wilayas sont aux prises avec des canicules, d’autres font face à des pluies considérables. Selon toujours l’ONM, les wilayas de Médéa, Blida, Alger, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Laghouat, Djelfa, M’sila et Bordj Bou Arreridj connaissent des précipitations estimées entre 20 et 30 mm. Ces pluies devraient durer jusqu’au Samedi 02 Septembre 2023 à 23h00.

De plus, dans les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt, des pluies du même ordre de grandeur sont prévues. Elles devraient débuter ce Samedi 02 Septembre 2023 à 12h00 et se prolonger jusqu’au Dimanche 03 Septembre 2023 à 03h00.