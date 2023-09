Alerte Météo en Algérie : retour de la canicule pour plusieurs wilayas

La météo prend un tournant brûlant cette semaine en Algérie, avec l’arrivée imminente d’une canicule sévère. Les températures grimperont en flèche, atteignant des niveaux record dans plusieurs wilayas du pays. Dans cet article, nous vous informerons en deux parties distinctes : tout d’abord, nous vous alerterons sur les zones touchées par cette vague de chaleur exceptionnelle, puis nous vous fournirons des prévisions détaillées pour les jours à venir.

Un avertissement météo important a été émis pour plusieurs wilayas d’Algérie. Le phénomène en question est une canicule de niveau 2 qui touchera principalement les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures maximales prévues varient entre 39°C et 41°C, avec des pics locaux pouvant atteindre 42/43°C le Dimanche.

Les températures minimales resteront élevées, oscillant entre 26°C et 30°C. Cette alerte est valable pour le Samedi 16 et le Dimanche 17 Septembre 2023.

En outre, une alerte de niveau jaune « Soyez attentif » a été émise pour plusieurs autres wilayas, notamment Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béni-Abbès, Msila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Batna, Mostaganem, Sétif, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Oran, Blida et Béchar.

Les habitants de ces régions sont donc invités à prendre des précautions supplémentaires en raison des températures élevées attendues.

Prévisions météo du 16 septembre 2023

Les températures prévues dans les wilayas touchées par cette canicule sont les suivantes : Boumerdes avec 29°C, Bejaia avec 32°C, Tizi Ouzou avec 35°C, Setif avec 30°C, Bouiraavec 31°C, Alger avec 30°C, Tipaza avec 31°C, Batna avec 30°C, Tindouf avec 39°C, In Salah et In Guezzam atteindront des sommets à 41°C, tandis que Blida connaîtra une relative fraîcheur avec 24°C, et Médéa enregistrera 27°C.

Ces températures élevées persisteront au moins jusqu’au Dimanche 17 Septembre 2023.

Il est donc fortement recommandé de prendre des mesures pour se protéger de la chaleur excessive, comme rester bien hydraté, éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée, et vérifier régulièrement les mises à jour météo pour toute modification des conditions.