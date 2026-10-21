Alerte météo en Algérie : que prévoit le temps ce jeudi 22 octobre ?

La perturbation météorologique se poursuit dans le Sud-Ouest de l’Algérie. Pour ce jeudi 22 octobre, la wilaya de Tindouf reste concernée par une alerte aux pluies et aux orages, selon les bulletins météorologiques communiqués par les services de l’Office national de la météorologie (ONM). Les précipitations attendues pourraient être localement importantes, avec des cumuls estimés entre 20 et 30 mm.

Les services de la météorologie ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 pour des pluies dans la wilaya de Tindouf.

Les quantités de pluie attendues sont comprises entre 20 et 30 mm. L’alerte, entrée en vigueur mercredi 21 octobre à 12 h, reste valable jusqu’à jeudi 22 octobre à 4 h du matin.

En parallèle, les prévisions pour ce jeudi signalent également des risques d’orages dans cette même wilaya. Les habitants de la région doivent suivre l’évolution des bulletins météorologiques et faire preuve de prudence, notamment lors des déplacements pendant les épisodes pluvieux.

Pour la journée d’aujourd’hui, les alertes communiquées concernent essentiellement Tindouf. La vigilance reste toutefois de mise jusqu’à la fin de validité du bulletin, en particulier dans les secteurs susceptibles d’enregistrer les précipitations les plus importantes.

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Protection civile : que dit le bilan des accidents de la route de la semaine ?

Cinquante-et-une personnes ont perdu la vie et 1 743 autres ont été blessées dans 1 446 accidents de la circulation enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays entre le 11 et le 17 octobre 2026, selon le bilan hebdomadaire de la Protection civile.

La wilaya de M’Sila a enregistré le bilan le plus lourd, avec six personnes décédées sur les lieux des accidents et 88 autres blessées dans 35 accidents de la circulation.

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Incendies et interventions diverses

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont effectué 1 706 interventions pour éteindre 1 261 incendies, notamment dans des zones urbaines et des sites industriels. Les wilayas d’Alger, de Blida et de Tizi Ouzou ont enregistré les nombres les plus élevés, avec respectivement 174, 75 et 66 incendies.

Les secours ont également réalisé 6 613 interventions diverses, permettant de sauver 666 personnes en situation de danger, ainsi que 5 641 opérations d’assistance.

S’agissant des secours aux personnes, 17 399 interventions ont permis la prise en charge de 17 263 blessés et malades. Ces derniers ont reçu les premiers soins sur place avant, lorsque cela était nécessaire, leur évacuation vers des structures sanitaires.

Par ailleurs, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 84 incendies ayant touché le couvert végétal et les récoltes dans plusieurs wilayas.

Au total, les unités d’intervention ont enregistré 28 207 appels de secours durant cette semaine, selon le même bilan.

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