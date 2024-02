Alerte météo en Algérie : que nous réserve le ciel ce dimanche 25 février ?

Un épisode pluvieux intense a marqué le week-end en Algérie, avec des averses orageuses et parfois même des chutes de grêle. Les températures ont également baissé, s’accompagnant de neiges sur les hauteurs. Ce dimanche, le calme semble être de retour, mais la météo capricieuse nous réserve de nouvelles surprises dès lundi. Dans cet article, découvrons ensemble le bulletin météo du jour !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « neige et verglas » plusieurs wilayas, dont Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaïa, Jijel, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Batna, Khenchela et Tébessa. Les quantités de neige iront de 5 à 10 cm, a précisé la même source, notant que cette alerte est en vigueur jusqu’à 6h00 aujourd’hui.

En outre, le deuxième BMS de Météo Algérie place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Des quantités de pluie allant de 20 à 40 mm marqueront ces régions durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 6h00 ce dimanche.

Que ce soit en anticipant les chutes de neige et les risques de verglas sur les routes, ou en se préparant aux fortes pluies, la vigilance est de mise ! Ainsi, il faut suivre les dernières mises à jour météo de l’ONM et prendre les précautions nécessaires pour faire face aux caprices du temps.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce 25 février ?

Pour ce dimanche 25 février, les prévisions météo nous réservent un ciel aux nuances changeantes à travers l’Algérie. Sur les régions Nord du pays, un ciel voilé à peu nuageux sera au rendez-vous, bien que la partie Est des régions centrales ainsi que l’intérieur connaîtront une couverture nuageuse plus prononcée.

Quant aux vastes étendues sahariennes, le bulletin météo du jour promet un ciel généralement dégagé sur l’ensemble de notre grand Sud. Seuls quelques nuages viendront parfois obscurcir le ciel du Nord Sahara, sans pour autant entamer la splendeur du paysage désertique.

Du côté des températures, le mercure oscille entre 10 °C à Tebessa, El Bayadh et Blida, 12 °C à Bordj Bou Arreridj, 14 °C à Mascara et à Béjaia, 15 °C à M’sila, 17 °C à Alger et à El Meniaa, 18 °C à Oran. Dans les régions sahariennes, les températures sont plus clémentes, avec 19 °C à Ouargla, 21 °C à Béni Abbes, 22 °C à Illizi, 23 °C à Adrar, 28 °C à Tindouf et 31 °C à Tamanrasset.