Alerte météo en Algérie: Précipitations attendues dans plusieurs wilayas

Nous sommes vendredi 26 avril 2024, marquant le début du week-end pour de nombreux Algériens. Cependant, les prévisions météorologiques pour aujourd’hui soulèvent des inquiétudes quant à l’arrivée de précipitations dans plusieurs régions du pays.

Une alerte émise par les services de la météorologie annonce le début de pluies orageuses à partir de 18 heures hier soir, jeudi.

Ces averses sont prévues dans plusieurs wilayas, notamment Adrar, Tiaret, Djelfa, El Bayadh et Saïda. Selon les dernières informations, ces pluies devraient perdurer jusqu’aux premières heures de demain matin, samedi. Cette annonce incite les habitants de ces régions à la prudence, en particulier sur les routes et dans leurs déplacements nocturnes.

Prévisions météorologiques pour aujourd’hui, vendredi 26 avril 2024:

Les Algériens se réveillent avec une variété de prévisions météorologiques à travers le pays. Dans les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel sera principalement dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi des perspectives favorables pour les activités en extérieur. Cependant, des nuages locaux pourraient assombrir le paysage des Hauts plateaux, occasionnant quelques faibles pluies durant la matinée.

Du côté des régions orientales, les habitants peuvent s’attendre à un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec quelques pluies orageuses prévues sur les Hauts plateaux et les Aurès. Cependant, cette situation devrait s’améliorer progressivement à partir de la fin de l’après-midi.

Enfin, les vastes étendues sahariennes connaîtront un ciel généralement dégagé à partiellement voilé, bien que des nuages puissent temporairement obscurcir le Nord Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis. Quelques gouttes de pluie sont attendues sur le Nord Sahara et les Oasis, mais elles devraient se dissiper en fin d’après-midi, laissant place à des conditions plus clémentes