Alerte météo en Algérie : pluies orageuses, vents violents et risque de tempêtes de sable ce 12 avril

Le calme n’aura été que de courte durée. Après une parenthèse plus stable, la météo repart à la hausse côté instabilité. Les services météorologiques annoncent un épisode agité dès ce dimanche 12 avril, avec des pluies orageuses parfois intenses, suivi lundi par des vents violents et des phénomènes de sable dans plusieurs régions du pays. Ce nouvel épisode confirme une dynamique météo contrastée, où se mêlent précipitations abondantes au nord et conditions plus extrêmes au sud.

Dès ce dimanche, les premières perturbations s’installent sur une large partie du territoire. Les services de l’ONM signalent des pluies orageuses localement importantes, avec des cumuls qui dépassent les 60 mm dans plusieurs wilayas du centre.

Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira figurent parmi les régions les plus exposées. Ces précipitations devraient se maintenir au moins jusqu’à la mi-journée de lundi, avec un risque d’intensification par moments. À l’ouest, Oran, Mostaganem et Chlef connaîtront également des pluies orageuses, avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm jusqu’à 15h00 ce dimanche.

Dans d’autres wilayas comme Tlemcen, Aïn Témouchent, Tiaret, Mascara ou encore Sidi Bel Abbès, les quantités pourraient dépasser les 60 mm, prolongeant ainsi cet épisode pluvieux sur une bonne partie de la journée.

Enfin, les régions de l’est et de l’intérieur, à l’image de Constantine, Batna, Sétif ou encore Annaba, resteront sous l’influence de ces averses orageuses jusqu’en fin d’après-midi.

Perturbation météo en Algérie : alerte en vigueur jusqu’à lundi

Le début de semaine ne marquera pas d’accalmie. Au contraire, les pluies se poursuivront lundi sur une grande partie des régions nord du pays, avec des intensités variables selon les zones.

Les wilayas de Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa resteront particulièrement exposées.

À cela s’ajoutent plusieurs wilayas de l’ouest et du centre, notamment Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Mascara, Relizane, Alger, Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida, Bouira, Médéa et Aïn Defla, où les pluies pourraient encore se montrer soutenues.

Vents violents et tempêtes de sable : alerte météo dans ces wilayas

En parallèle des pluies, les services de Météo Algérie alertent sur un autre phénomène marquant, celui des vents, particulièrement sur les régions du sud et des hauts plateaux.

Des rafales soutenues toucheront un large couloir allant de Djelfa et Laghouat jusqu’à Adrar, Tamanrasset ou encore Illizi. Les wilayas de Béchar, Naâma, Ghardaïa, Ouargla, El Oued et Touggourt figurent également parmi les zones concernées.

Ces vents pourraient soulever d’importantes quantités de sable, réduisant fortement la visibilité. Les services évoquent même un risque de tempêtes de sable denses dans plusieurs de ces régions, notamment à Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Timimoun ou encore In Salah.

Entre pluies intenses au nord et vents violents au sud, cette séquence météo impose une vigilance accrue sur l’ensemble du territoire. Les contrastes restent marqués, avec des conditions parfois difficiles selon les régions.