Alerte météo en Algérie : pluies orageuses sur 28 wilayas ce dimanche 4 octobre

La première journée de la semaine s’ouvre sous un ciel menaçant. L’Office national de la météorologie (ONM) annonce, pour ce dimanche 4 octobre 2026, des pluies orageuses par endroits soutenues. Le phénomène démarrera au milieu de la journée et accompagnera les habitants jusqu’au cœur de la nuit, touchant aussi bien les régions du nord que celles du sud.

Au total, 28 wilayas figurent dans le bulletin d’alerte jaune diffusé par les services météorologiques. Le Centre, l’Est, les Hauts-Plateaux et une partie du Sud devront composer avec un temps relativement instable durant l’après-midi puis la soirée.

Météo Algérie : les pluies orageuses démarrent à 12h00

Le créneau est précis. D’après le bulletin de l’ONM, les averses accompagnées d’orages s’installeront à partir de midi et resteront actives jusqu’à minuit. Les cumuls pourraient, par endroits, se révéler conséquents sur de courtes durées.

La liste des wilayas visées traverse le pays d’un bout à l’autre. On y retrouve Alger, Tipaza, Blida, Aïn Defla, Médéa, Bouira, puis toute la façade est avec Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les Hauts-Plateaux ne sont pas en reste : Sétif, Batna, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa et Djelfa complètent le tableau, aux côtés de Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès et El Bayadh. Plus au sud, Illizi, In Salah, Tamanrasset et Djanet.

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Alerte orages en Algérie : les wilayas concernées lundi

Un second bulletin vient s’ajouter au premier. Celui-ci porte sur une activité orageuse marquée, avec un risque d’orages prévu pour la journée de demain, le lundi 5 octobre. Huit wilayas sont visées par cette vigilance complémentaire.

Il s’agit de Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras, Guelma et Constantine pour la partie est du pays. Deux wilayas sahariennes, In Salah et Tamanrasset, ferment la liste.

Les automobilistes doivent redoubler d’attention, notamment sur les axes où la chaussée devient glissante en quelques minutes. Les riverains d’oueds et de zones basses doivent eux aussi surveiller l’évolution de la situation. Début octobre, les wilayas de l’intérieur avaient déjà connu une vigilance orange activée pour de fortes précipitations.

Un automne placé sous le signe de l’instabilité

Les semaines écoulées ont confirmé cette tendance aux perturbations successives. Mi-septembre, quatre bulletins spéciaux de niveau orange avaient été émis pour des cumuls pouvant frôler les 50 mm dans certaines régions du Sud et des Hauts-Plateaux.

Pour suivre l’évolution de ces alertes, les bulletins publiés par l’ONM restent la référence. Ils sont actualisés en continu et précisent à chaque fois les plages horaires de validité ainsi que le niveau de vigilance retenu.

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Protection civile : 25 incendies recensés et tous éteints

Sur un tout autre registre, la Protection civile a publié son point de situation quotidien. Entre le 3 et le 4 octobre, ses unités ont été mobilisées sur 25 départs de feu répartis dans différentes wilayas.

Ces sinistres ont affecté le couvert végétal, des récoltes agricoles, des palmeraies ainsi que des bottes de foin. Le bilan communiqué par l’institution est rassurant : la totalité des foyers a été circonscrite. Aucun incendie n’était encore actif au moment de la diffusion du communiqué.

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