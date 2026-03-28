Alerte météo en Algérie : pluies orageuses et vents violents ce 28 mars, plusieurs wilayas en alerte

Le ciel ne compte pas lever le pied. Ce week-end, l’instabilité semble s’installer durablement sur une grande partie de l’Algérie, portée par des vents soutenus et des pluies parfois orageuses. Pour ce samedi 28 mars, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) maintiennent une vigilance accrue dans plusieurs wilayas du nord et de l’est du pays.

L’ONM annonce un épisode pluvio-orageux qui débutera en fin de journée. Les premières précipitations sont attendues à partir de 18h00, avant de se prolonger jusqu’à 06h00 dimanche matin. Cette séquence risque de s’accompagner localement de rafales de vent, rendant les conditions de circulation plus délicates.

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Les wilayas d’El Tarf, Skikda, Annaba, Jijel, Béjaïa, Constantine, Guelma et Souk Ahras figurent parmi les zones les plus exposées. Dans ces régions, les cumuls de pluie pourraient s’avérer significatifs en un laps de temps relativement court, un scénario classique des épisodes orageux printaniers.

Le sud du pays ne sera pas épargné. Les wilayas de Djanet et Adrar connaîtront elles aussi des épisodes de pluies parfois soutenues. Ces précipitations sont à prévoir dès 15h00 et devraient se poursuivre jusqu’à 21h00.

Dans le même temps, d’autres régions sahariennes feront face à un tout autre phénomène. À Tamanrasset et In Guezzam, des vents forts souffleront dès 09h00 du matin et persisteront jusqu’à 18h00. Ces rafales pourraient provoquer la formation de tempêtes de sable, réduisant considérablement la visibilité et compliquant les déplacements.

Prévisions météo en Algérie : début de semaine pluvieux en vue !

Ceux qui espéraient un retour rapide au calme devront patienter. La dynamique atmosphérique en cours ne montre aucun signe d’essoufflement. Dès dimanche, une nouvelle perturbation météo fera son entrée, prolongeant cette phase agitée.

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Les reliefs de l’ouest concentreront particulièrement l’attention. La baisse des températures en altitude favorisera le retour de la neige à partir de 1000 mètres. Sur les hauts plateaux et dans les régions intérieures de l’ouest, les premières estimations évoquent des accumulations pouvant atteindre entre 5 et 10 cm.

Temps froid en Algérie : vers une nette baisse des températures

Au-delà des précipitations, c’est bien le thermomètre qui devrait marquer les esprits. Cette succession de perturbations entraînera une chute sensible des températures, notamment dans les régions du nord du pays.

Les modèles de prévision convergent vers un scénario plus hivernal que printanier, avec des épisodes mêlant pluies soutenues, grêle et chutes de neige selon les zones. Cette configuration confirme l’installation d’un temps durablement instable et plus frais sur l’ensemble du territoire.