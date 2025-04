Alerte météo en Algérie : pluies orageuses et vents violents attendus ce vendredi 4 avril

Le week-end est enfin arrivé, offrant une occasion parfaite pour se détendre ou partager des moments de convivialité en famille ou entre amis. Avant de planifier des activités en plein air, il est essentiel de jeter un coup d’œil aux prévisions météorologiques. Quelles conditions climatiques faut-il anticiper pour ce vendredi 4 avril ?

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas, en raison de perturbations météorologiques. De fortes pluies, accompagnées d’orages, sont à prévoir dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Djelfa, El Bayadh, Naâma, Timimoun, El Meniaa et In Salah.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi fait savoir que des vents violents et des soulèvements de sable toucheront les wilayas de Timimoun, El Meniaa et In Salah, pouvant rendre la visibilité difficile et compliquer les déplacements.

Ainsi, ces conditions météorologiques requièrent une grande prudence, notamment sur les routes où les chaussées pourraient devenir glissantes à cause des précipitations. Par conséquent, les automobilistes doivent adapter leur conduite et de redoubler de vigilance.

Que dit le bulletin météo de ce vendredi ?

D’après les prévisions météo du jour, le ciel sera capricieux et changeant selon les régions. Au nord du pays, un ciel voilé dominera l’ensemble des régions, avec quelques éclaircies sur le centre et des passages nuageux plus denses à l’ouest, où des averses parfois orageuses affecteront localement certaines régions.

Dans le sud, le nord du Sahara, l’extrême sud et le Sahara central connaîtront un ciel voilé avec un risque de pluies orageuses, tandis que les autres régions sahariennes bénéficieront d’un temps globalement dégagé.

Ce vendredi 4 avril s’annonce sous le signe d’une météo variable, alternant entre accalmies et perturbations. Pour profiter pleinement du week-end, il est important de rester attentif aux bulletins de Météo Algérie afin d’adapter ses plans en conséquence et d’éviter les mauvaises surprises.