Alerte météo en Algérie : pluies orageuses attendues ce lundi 27 avril, plusieurs wilayas sous vigilance

Le répit météorologique n’est pas pour tout de suite. Ce lundi 27 avril, une nouvelle vague d’instabilité frappe l’Algérie, poussant les services météorologiques à déclencher une alerte aux pluies orageuses sur de nombreuses régions du pays. De l’est au sud, en passant par le centre, plusieurs dizaines de wilayas sont placées en vigilance. Découvrez si votre ville est directement menacée par ces averses et quelles précautions prendre pour éviter les pièges de cette météo capricieuse sur les routes.

En effet, la séquence pluvieuse se prolonge en ce lundi 27 avril. Après plusieurs jours marqués par une météo instable, les précipitations continuent d’affecter différentes régions du pays. Météo Algérie maintient une alerte de niveau 1, classée en vigilance jaune, et appelle à la prudence face à des pluies orageuses attendues dans de nombreuses wilayas.

Selon les prévisions des services météorologiques, les premières averses orageuses devraient se déclencher à partir de la mi-journée. L’activité pluvio-orageuse gagnera progressivement en intensité au fil des heures, avec un maintien des précipitations jusqu’à minuit.

Ce type de configuration traduit une atmosphère instable, propice à la formation d’orages parfois soutenus. Dans certaines zones, les pluies pourraient se montrer localement marquées, notamment en fin d’après-midi et en soirée.

Prévisions météo en Algérie : vigilance jaune dans ces wilayas

Les régions de l’est figurent parmi les plus exposées. Les wilayas de Khenchela, Batna, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine et Mila devront composer avec ces épisodes orageux. Le littoral est également concerné, notamment El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel, où les précipitations pourraient s’accompagner d’un ciel très chargé.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS en Algérie : pluies orageuses jusqu’à 40 mm ce 26 avril, plusieurs wilayas en vigilance orange

Dans les Hauts Plateaux, Sétif et Bordj Bou Arreridj restent sous surveillance, tout comme Béjaïa sur la façade maritime.

Pluies orageuses prévues ce lundi : les régions du Centre et du Sud impactées

L’instabilité ne se limite pas à ces régions. Plusieurs wilayas du centre enregistreront également des pluies orageuses, notamment Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Médéa, Blida et Aïn Defla. Tissemsilt figure aussi parmi les zones concernées par cette alerte.

Plus au sud, certaines wilayas sahariennes pourraient connaître des épisodes pluvieux plus isolés mais parfois intenses, à l’image d’El Meniaa, Timimoun, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

🟢 À LIRE AUSSI : BMS – Vigilance orange : fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas, voici les régions concernées

Précautions à prendre face aux intempéries

Même classée en vigilance jaune, cette situation mérite une attention particulière. Les averses orageuses peuvent provoquer des ruissellements rapides, notamment en milieu urbain, et compliquer les conditions de circulation sur certains axes.

Dans ce contexte, les services météorologiques recommandent de suivre l’évolution de la situation au fil de la journée. Cette nouvelle dégradation confirme que la météo printanière reste encore instable, avec des épisodes pluvieux qui s’invitent régulièrement dans plusieurs régions du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Le réseau routier fait peau neuve : d’importants travaux lancés dans plusieurs wilayas