Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents forts prévus dans plusieurs régions ce 26 juillet

Le week-end se poursuit sous des allures automnales, marqué par des pluies orageuses et une mer agitée sur les côtes, mais une canicule persiste dans certaines régions du sud. Ce samedi 26 juillet, les conditions météorologiques s’annoncent instables, appelant à la prudence sur plusieurs fronts.

Dans son dernier bulletin météorologique spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) signale de fortes précipitations, parfois accompagnées d’orages, de rafales de vent et même de chutes de grêle localisées. Ces phénomènes ont touché plusieurs wilayas en fin d’après-midi vendredi, et se poursuivront ce samedi.

L’ONM place ainsi en vigilance orange les wilayas de Laghouat, le nord d’El Bayadh, Djelfa, M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Mila et Constantine. Les cumuls de pluie attendus varient entre 20 et 30 mm, entre 16h00 vendredi et 2h00 samedi.

Par ailleurs, une vigilance jaune « pluie » et « orage » concerne un large éventail de wilayas, allant du nord au grand sud du pays. Parmi elles : Souk Ahras, Ouargla, Timimoun, In Guezzam, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Ghardaïa, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tébessa, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Tindouf, Annaba, Sétif, El Meniaa, Skikda, Jijel, Khenchela, El Tarf, Adrar, Naâma, Bouira et Béchar.

Bulletin météo du samedi 26 juillet : mer agitée sur l’ensemble du littoral

Les conditions maritimes restent, elles aussi, perturbées. De Marsa Ben M’Hidi à Dellys, la mer sera légèrement agitée, sous l’influence de vents d’est à nord-est.

Entre Dellys et Skikda, les prévisions annoncent une mer légèrement agitée, qui deviendra agitée entre Jijel et Skikda en fin d’après-midi, accompagnée de vents de direction variable. Enfin, de Skikda à El Kala, la mer sera agitée, sous l’effet de vents de nord-ouest, ce qui rendra la navigation délicate, voire dangereuse, pour les embarcations légères et les activités nautiques.

Canicule au sud : des pics de chaleur attendus aujourd’hui

Malgré cette ambiance fraîche sur les hauts plateaux et les côtes, la chaleur extrême persiste dans plusieurs régions du sud L’ONM place en vigilance jaune “canicule” les wilayas de Biskra, El M’Ghair, El Oued, Ouargla, El Meniaa, Timimoun, Adrar et Tindouf. Les températures élevées, conjuguées à un air sec, maintiennent un niveau de risque important pour les personnes vulnérables et les travailleurs en extérieur.

Ce samedi s’annonce donc marqué par une météo instable, mêlant averses orageuses, vents forts en mer et chaleur accablante au sud. Face à cette diversité de phénomènes, Météo Algérie appelle les citoyens à la vigilance, en particulier dans les zones placées sous alerte. Limiter les déplacements, éviter les activités maritimes et s’hydrater abondamment dans le sud.