Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents forts ce mardi, quelles wilayas concernées ?

La météo en Algérie demeure perturbée ce mardi 20 octobre, avec des pluies et des orages annoncés dans plusieurs régions du pays. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont également signalé des vents forts et des soulèvements de sable dans certaines wilayas. Pour mercredi 21 octobre, les alertes devraient se concentrer sur le Sud, avec des précipitations orageuses prévues à Tindouf.

Météo de ce mardi 20 octobre : les wilayas concernées par les pluies

Selon les bulletins de vigilance de l’ONM, plusieurs wilayas du Nord, de l’Est et des Hauts-Plateaux restent concernées par des risques de précipitations ce mardi. Les pluies sont notamment annoncées à El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza et Chlef.

Les alertes s’étendent également à Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Djelfa, Laghouat, M’Sila, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa.

Dans le Sud, les wilayas d’El Oued et de Tindouf figurent aussi parmi les régions concernées par les alertes aux précipitations.

Les risques orageux concernent un périmètre plus large, avec plusieurs wilayas de l’Ouest également placées en vigilance météo. Outre les régions du Nord et de l’Est déjà citées, les orages affecteront les wilayas de Mostaganem, Relizane, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen et Sidi Bel Abbès.

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Vents forts et soulèvements de sable : les régions concernées

En parallèle des pluies et des orages, l’ONM signale des vents forts dans plusieurs wilayas, notamment Alger, Tipaza, El Oued, Touggourt et Ouargla.

Des soulèvements de sable sont également à prévoir à El Oued, Touggourt et Ouargla. Ces phénomènes peuvent entraîner une baisse de la visibilité, particulièrement sur les axes routiers exposés. Les habitants et les automobilistes des régions concernées doivent rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques.

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Prévisions météo du mercredi 21 octobre : quel temps prévoir ?

Pour demain, mercredi 21 octobre, les alertes météorologiques mentionnent des pluies et des orages dans la wilaya de Tindouf. Cette prévision laisse entrevoir une poursuite localisée de l’instabilité dans le Sud, alors que les phénomènes signalés ce mardi touchent un nombre plus important de wilayas.

Les prochaines mises à jour de l’ONM permettront de préciser l’évolution de la situation et les éventuelles nouvelles alertes.

En attendant, la prudence reste de mise dans les régions concernées par les précipitations, les orages et les vents chargés de sable.

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