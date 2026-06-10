Alerte météo en Algérie : pluies et orages sur de nombreuses wilayas ces 10 et 11 juin

Vous pensiez l’été définitivement installé ? La trêve aura été de très courte durée. Dès ce mercredi, l’ONM lance une alerte jaune aux pluies et orages sur une vaste partie de l’Algérie. Mais c’est surtout ce jeudi que la situation prend une tournure inattendue, avec des perturbations touchant de plein fouet le Grand Sud et les portes du Sahara. Découvrez si votre wilaya est sur la trajectoire de ce brusque revirement météorologique.

La trêve estivale aura été de courte durée. Après plusieurs jours de chaleur pesante, l’Office National de la Météorologie (ONM) a déclenché une alerte de vigilance jaune (niveau 1) pour pluies et orages, valable dès ce mercredi 10 juin 2026 sur un large arc du territoire national. La perturbation ne s’arrête pas là : elle prend de l’ampleur jeudi, touchant cette fois les côtes de l’Est et, fait plus inhabituel, une bonne partie du Grand Sud.

Wilayas concernées par l’alerte météo de ce mercredi 10 juin

Ce sont les régions de l’Est et du Centre qui ouvrent le bal. La vigilance jaune pour pluie couvre notamment Souk Ahras, Tébessa, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna. Plus au sud, l’alerte concerne également Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

L’activité orageuse, elle, concerne ces mêmes territoires avec deux wilayas supplémentaires : Saïda et Ghardaïa. Un vaste couloir pluvio-orageux s’étire ainsi des hauts plateaux de l’Est jusqu’aux portes du désert.

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Les automobilistes empruntant les axes traversant ces zones doivent redoubler de prudence. Chaussées glissantes, visibilité réduite et accumulations d’eau localisées sont à prévoir en cours de journée.

Extension des alertes météo en Algérie le jeudi 11 juin

La situation se complique à partir du lendemain. Le dispositif de l’ONM se maintient sur l’ensemble des wilayas déjà concernées mercredi, mais s’élargit de façon notable vers deux directions opposées.

Côté nord-est, Skikda, Jijel et Béjaïa rejoignent la liste des zones sous vigilance. Côté Sud, l’extension est encore plus frappante : El Oued, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, In Salah et Tamanrasset sont désormais concernées par l’alerte.

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Épisodes orageux depuis le début du printemps : un phénomène récurrent

Ce type de configuration n’est pas nouveau pour la saison. Depuis le mois de mai, les alertes aux pluies orageuses se succèdent à un rythme soutenu, touchant systématiquement les Aurès, les hauts plateaux de l’Est et, de plus en plus fréquemment, les régions sahariennes. Les spécialistes de l’ONM rappellent que ces épisodes, bien que violents, restent généralement brefs. Leur intensité localisée les rend néanmoins redoutables.

Pour rester informé en temps réel, une seule source fait référence : les bulletins officiels de l’Office National de la Météorologie (ONM), disponibles sur le site meteo.dz et relayés par les canaux officiels.

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