Alerte météo en Algérie : pluies et orages prévus lundi dans 9 wilayas, la liste complète

L’instabilité météorologique se poursuit en Algérie en ce début de semaine. Des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont attendues dès cet après-midi du dimanche 15 novembre dans plusieurs régions du pays. Les perturbations devraient ensuite se maintenir lundi 16 novembre, avec une extension des zones concernées, notamment dans le Sud et l’Est.

Dans ses prévisions, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin de vigilance de niveau 1, de couleur jaune. Une mise à jour publiée à 10h13 a maintenu l’alerte initiale tout en ajoutant plusieurs wilayas aux régions exposées aux précipitations et aux orages.

Pluies et orages ce dimanche : quatre wilayas concernées

Pour ce dimanche 15 novembre, les premières prévisions annoncent des pluies dans les wilayas de Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Ghardaïa. Des épisodes orageux sont également à prévoir dans ces régions, avec une extension du risque à Naâma.

La situation a toutefois évolué au cours de la matinée. Dans son actualisation de 10h13, l’ONM a ajouté Ouargla et El Meniaa à la liste des wilayas sous alerte pluies et orages. Ces deux régions viennent ainsi élargir le périmètre de vigilance pour cette journée.

À LIRE AUSSI : Alerte météo : pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce samedi, voici les régions concernées

Météo du lundi 16 novembre : les précipitations gagnent plusieurs régions de l’Est et du Sud

Pour la journée de lundi, les pluies sont annoncées dans les wilayas de Tébessa, Laghouat, El Bayadh et Naâma. La mise à jour de 10h13 a également ajouté Ouargla, El Meniaa et Ghardaïa à cette liste.

Les épisodes orageux pourraient toucher un territoire plus étendu. Les prévisions initiales citaient Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Laghouat, El Bayadh, Naâma et Ghardaïa. À ces wilayas se sont ajoutées Ouargla et El Meniaa lors de l’actualisation matinale.

Cette évolution concerne donc aussi bien l’Est que les régions sahariennes. Les précipitations devraient ainsi se poursuivre dans plusieurs secteurs au cours de cette deuxième journée de la semaine, avec un risque orageux dans les wilayas signalées par l’ONM.

À LIRE AUSSI : BMS orange en Algérie : des vents violents jusqu’à 80 km/h annoncés dans plusieurs régions

Protection civile : huit incendies éteints en 24 heures

Sur un autre plan, la Protection civile a fait état de huit incendies enregistrés à travers différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures.

Selon le bilan consacré aux feux ayant touché le couvert végétal, les récoltes agricoles, les oasis de palmiers et les bottes de foin, ces départs de feu ont été recensés entre le 14 et le 15 novembre 2026, à 07h00.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour maîtriser les différents foyers. Les huit incendies ont finalement été éteints, selon le bilan communiqué par les services concernés.

À LIRE AUSSI : Rafales à 80 km/h, 50 départs de feu et fortes pluies : bilan d’une nuit agitée en Algérie