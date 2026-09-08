Alerte météo en Algérie : pluies et orages ce mardi 8 septembre, forte dégradation attendue dès demain

Le temps va progressivement se dégrader sur plusieurs régions de l’Algérie. Pour ce mardi 8 septembre, les services météorologiques annoncent des précipitations dans 27 wilayas, tandis que des épisodes orageux sont également à prévoir dans certaines régions. La situation devrait prendre davantage d’ampleur dès demain, mercredi 9 septembre.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Batna, M’Sila, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Bordj Badji Mokhtar, Oum El Bouaghi, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Blida, Tipaza, Chlef, Mascara, Relizane, Adrar et Tamanrasset.

De plus, le risque orageux concerne, quant à lui, Oum El Bouaghi, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Blida, Tipaza, Chlef, Mascara, Relizane, Adrar et Tamanrasset.

Cette évolution appelle à la prudence dans les secteurs concernés, notamment lors des déplacements, où les conditions peuvent rapidement se dégrader sous les averses et les orages.

Alerte météo en Algérie : une dégradation plus importante attendue mercredi

La situation devrait encore évoluer au cours de la journée du mercredi 9 septembre. Les prévisions de Météo Algérie annoncent des précipitations dans 29 wilayas, avec un risque d’orage qui s’étend à pas moins de 39 wilayas.

Pour les pluies, cette alerte concerne les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Bouira, Médéa, Boumerdès, Alger, Tipaza, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran, Aïn Témouchent, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tamanrasset.

Le phénomène orageux sera encore plus étendu. Il touchera également Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Tissemsilt, Ghardaïa, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam, en plus des wilayas déjà concernées par les précipitations.

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Les pluies se poursuivront jusqu’au week-end

D’après les prévisions des services de l’Office National de la Météorologie (ONM), cet épisode perturbé devrait débuter mercredi et se poursuivre jusqu’à vendredi.

Les premières précipitations devraient gagner les régions intérieures de l’Ouest, avant de s’étendre dans la nuit de mercredi aux régions côtières du Centre, puis vers l’Est du pays.

Les pluies devraient atteindre leur plus forte intensité durant les premières heures de jeudi, ce qui constitue le principal point de vigilance de cet épisode.

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Plusieurs régions sous surveillance

La dégradation annoncée concernera donc progressivement une large partie du territoire national. Parmi les principales wilayas citées figurent Alger, Tipaza, Boumerdès, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’Sila, Batna, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Oran et Tlemcen.

Cette dégradation n’épargnera pas les régions de l’Ouest et des Hauts Plateaux, notamment Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Naâma et Béchar parmi les zones concernées.

Face à cette dégradation annoncée, la prudence reste recommandée, particulièrement lors des épisodes orageux et des fortes averses. Les usagers de la route doivent adapter leur conduite et se tenir informés de l’évolution des bulletins météorologiques.

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