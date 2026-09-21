Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus mardi, voici les wilayas concernées

Après un début de semaine marqué par les pluies et les orages dans plusieurs régions, la situation météorologique restera perturbée demain, mardi 22 septembre. Les prévisions de l’ONM annoncent de nouvelles précipitations et des épisodes orageux dans plusieurs wilayas, tandis que certains BMS restent en vigueur ce lundi. Voici les régions concernées et les dernières prévisions pour les prochaines heures.

En effet, les conditions météorologiques resteront perturbées dans plusieurs régions de l’Algérie au cours des prochaines heures. Alors que plusieurs BMS de niveau 2, vigilance orange, sont toujours en cours ce lundi 21 septembre, l’Office national de la météorologie (ONM) prévoit également des pluies et des orages pour la journée du mardi 22 septembre 2026.

Prévisions météo en Algérie : pluies et orages attendus dans plusieurs wilayas

Pour la journée du mardi 22 septembre, les prévisions de l’ONM annoncent des pluies dans plusieurs wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Ces précipitations concernent les wilayas de Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Ouargla.

Des orages sont également à prévoir dans plusieurs régions. Ils pourraient toucher Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Ouargla.

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Trois BMS orange toujours en vigueur ce lundi 21 septembre

Pour ce lundi 21 septembre, l’ONM maintient par ailleurs plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, correspondant à une vigilance orange pour les pluies.

Le premier concerne El Meniaâ, Ghardaïa, Ouargla, Laghouat et Djelfa. Les cumuls sont estimés entre 20 et 30 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Le bulletin est valable depuis dimanche 20 septembre à 12h00 et jusqu’à 18h00 ce lundi.

Un deuxième BMS touche Tamanrasset, Djanet et Illizi, avec des cumuls compris entre 20 et 30 mm. La validité s’étend ce lundi de 12h00 à 23h00.

Enfin, un troisième bulletin concerne El Bayadh, Tiaret, Ouled Djellal, El Meghaïer et El Oued. Les quantités prévues se situent entre 20 et 30 mm, avec une validité allant de ce lundi à 12h00 jusqu’à mardi 22 septembre à 02h00.

Des alertes jaunes pour les pluies, les orages et les vents de sable

En parallèle de ces BMS orange, Météo Algérie a émis une vigilance de niveau 1, de couleur jaune, ce lundi pour plusieurs phénomènes météorologiques.

L’alerte pluies concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, M’Sila, Batna, Biskra, Mila, Oum El Bouaghi, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Skikda, Annaba, El Tarf, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Timimoun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

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Des orages sont également signalés dans un ensemble plus large de régions, notamment El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Tébessa, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Constantine, Khenchela, Biskra, Batna, Mila, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Sétif, Djelfa, Ouled Djellal, Laghouat, Tiaret, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès, Ghardaïa, El Meniaâ, El Oued, El Meghaïer, Touggourt, Ouargla, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet et Illizi.

Enfin, des vents de sable affecteront les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Alerte météo en Algérie : la vigilance reste de mise mardi

Pour mardi 22 septembre, les services météorologiques maintiennent également une vigilance jaune pour les pluies à Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Ouargla.

Les orages concerneront pour leur part Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Ouargla.

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