Alerte météo en Algérie : pluies et chutes de neige attendues dans plusieurs wilayas ce 13 février

Après une semaine de conditions météorologiques relativement stables, un changement notable s’opère avec le retour des précipitations et des chutes de neige dans plusieurs régions du pays. L’hiver s’impose une fois de plus, rappelant que la saison froide n’a pas encore dit son dernier mot. Dans cet article, découvrez en détail ce que vous réserve la météo pour ce jeudi 13 février 2025.

Les régions de l’Ouest connaîtront un ciel partiellement nuageux, avec quelques averses locales. Toutefois, une amélioration progressive se dessinera dès l’après-midi, laissant place à des éclaircies et un temps plus clément.

Le ciel restera généralement couvert sur les régions du Centre et de l’Est, où des averses parfois orageuses sont à prévoir. Les précipitations s’annoncent particulièrement soutenues sur la partie occidentale des régions orientales, ainsi que sur les zones côtières et intérieures du Centre. Localement, ces pluies pourront être abondantes et accompagnées de grêle.

En altitude, l’arrivée d’un air plus froid favorisera des chutes de neige à partir de l’après-midi. Les sommets des montagnes centrales et orientales seront les plus concernés, notamment les hauts plateaux et la région des Aurès.

Au Sud du pays, le temps s’annonce généralement clair à partiellement nuageux. Cependant, un ciel plus chargé pourrait se manifester localement le long de la bande frontalière algéro-malienne, notamment vers le Hoggar et le Tassili.

Temps froid en Algérie : le mercure en baisse ce jeudi !

Ce jeudi, une baisse des températures se fera ressentir, confirmant le retour d’un temps hivernal. Les maximales prévues varieront selon les régions :

Régions côtières et littoral : entre 15 °C et 20 °C

: entre Régions intérieures : entre 11 °C et 20 °C

: entre Régions sahariennes : entre 17 °C et 31 °C

BMS – Météo Algérie : alerte orange « pluie » dans ces régions !

En plus des prévisions annonçant le retour des intempéries, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange « pluie ».

Les régions concernées par cette alerte de niveau 2 incluent Tipaza, Aïn Defla, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira. Selon l’ONM, les précipitations pourraient atteindre entre 20 et 40 mm au cours de la journée.

Cet épisode pluvieux débutera jeudi à 3h du matin et devrait se prolonger jusqu’à 21h en soirée. Les habitants des zones concernées sont invités à la prudence, notamment en raison des risques d’accumulation d’eau et d’inondations localisées.

Retour du froid et des intempéries dans le Nord du pays

Ainsi, après une période de stabilité météorologique, le mauvais temps fait son retour dans les wilayas du Nord. Dès ce jeudi, une forte dépression apportera pluies et chutes de neige, accompagnées d’une baisse des températures, annonçant un véritable coup de froid sur plusieurs régions.

Les modèles numériques indiquent qu’une perturbation majeure frappe les régions du Centre et de l’Est dès hier soir, avec des précipitations abondantes. Ces pluies, parfois soutenues, risquent d’engendrer une accumulation importante d’eau, notamment sur les zones côtières et intérieures.

En plus de ces intempéries, les prévisions annoncent d’importantes chutes de neige sur les reliefs du Centre et du Centre-Est, dès 1200 mètres d’altitude. Ces précipitations neigeuses pourraient perturber la circulation sur les routes de montagne et compliquer les déplacements. Avec cette dégradation du temps, les températures connaîtront une baisse significative, renforçant la sensation de froid.