Alerte météo en Algérie : pluies et averses orageuses au rendez-vous ce lundi 13 mai !

Après un début de semaine ensoleillé et plutôt stable, le ciel se couvre à nouveau, annonçant le retour de la pluie sur différentes régions du pays. Pour ce lundi 13 mai 2024, des averses de pluies orageuses seront au rendez-vous dans plusieurs wilayas du Nord de l’Algérie !

En effet, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune pour “pluie” et “orage” les wilayas de Blida, Alger, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tipaza, El Oued, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Touggourt, Msila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, El M’ghair, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, El Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled Djellal et Oran.

La prudence est donc de mise ! Les conducteurs doivent être particulièrement vigilants sur les routes, car ces conditions météorologiques peuvent entraîner une baisse de la visibilité et des chaussées glissantes. Il est recommandé de réduire la vitesse et d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques changeantes. Restez informés des mises à jour météorologiques et prenez les précautions nécessaires pour vous adapter aux conditions climatiques changeantes de la journée.

Prévisions météo en Algérie : temps et températures de ce lundi 13 mai !

En ce début de semaine, les prévisions météorologiques offrent un panorama contrasté à travers les différentes régions du pays. Selon les dernières données de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi 13 mai, le ciel se présentera sous diverses facettes, avec des variations météorologiques à prévoir.

Dans les régions Nord du pays, à l’exception de quelques nuages bas sur les régions côtières de l’Ouest et du Centre en matinée, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera en général. Cependant, dans l’après-midi, Météo Algérie anticipe le développement de cellules orageuses isolées sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant entraîner des précipitations, principalement sur les régions intérieures et l’Est des Aurès.

Pour les régions du Sud, les prévisions météo de ce lundi annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur les Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et les oasis. Des orages seront également au rendez-vous en début d’après-midi dans la région de Béchar. En revanche, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra dans les autres régions du grand Sud, comme l’a souligné l’ONM.

Quant aux températures maximales prévues pour aujourd’hui, elles afficheront une grande amplitude thermique. Sur les régions côtières, elles oscilleront entre 22 et 29 °C, tandis que sur les régions intérieures et les hauts plateaux, elles varieront entre 25 et 35 °C. Dans le grand Sud, les températures seront plus élevées, allant de 31 à 43 °C.

