Alerte météo en Algérie : pluies attendues dans plusieurs wilayas ce mardi 17 septembre

L’automne s’installe progressivement en Algérie, et les prévisions météo de ce mardi 17 septembre confirment cette tendance avec l’annonce de pluies orageuses et de températures en baisse. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour la journée !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune, mettant en garde contre des risques de pluies et d’orages. Cette alerte météo concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, El-Oued, In-Guezzam, Laghouat et Ghardaïa.

Mais aussi les wilayas de Touggourt, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El-Meniaa, El-Bayadh, Naâma et Béchar. Face à ces conditions, la prudence est de mise, particulièrement sur les routes, et ce, en adoptant une conduite prudente.

Quelles sont les prévisions météo pour ce mardi ?

Par ailleurs, le bulletin météo de ce mardi prévoit un ciel voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec des nuages plus denses sur l’Ouest et l’intérieur. Ces conditions pourraient entrainer des averses orageuses et des pluies locales au cours de la journée.

Côté températures, ilfaut noter que les maximales oscilleront entre 26 et 28 °C sur les côtes, tandis qu’elles varieront entre 24 et 30 °C dans les régions intérieures.

Quel temps prévoir au Sud du pays ?

Dans le Sud du pays, la situation météorologique présente un ciel globalement dégagé. Cependant, l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le Nord du Sahara, devraient connaître une couverture nuageuse plus dense accompagnée d’orages et de pluies locales.

Les températures maximales dans ces régions sahariennes afficheront des valeurs comprises entre 30 et 43 °C, offrant ainsi un contraste important avec le Nord du pays.

En somme, une météo capricieuse marquera la journée d’aujourd’hui, avec des risques de précipitations et des orages dans plusieurs régions du pays, aussi bien au Nord qu’au Sud. Il est donc important de suivre de près les bulletins météorologiques des services de Météo Algérie et d’adapter ses déplacements et ses activités en conséquence.