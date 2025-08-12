Alerte météo en Algérie : pluie, orages, vents… quel temps fera-t-il ce mardi 12 août ?

Ce mardi 12 août, le ciel algérien se montrera particulièrement instable, avec un mélange de pluies parfois orageuses et de vents chargés de sable. Dans son Bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’orages.

Dans le nord-est du pays, les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, Sétif, M’Sila et Djelfa devraient connaître des averses localement soutenues. Ces précipitations pourraient s’accompagner par endroits de phénomènes orageux, notamment dans les régions de Bordj Bou Arréridj, Ouled Djellal, El-Meghaïer, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Plus au sud, les habitants d’Adrar et de Bordj Badji Mokhtar devront faire face à des vents de sable, réduisant parfois la visibilité et compliquant les déplacements. Ce phénomène, typique des régions sahariennes, pourrait également aggraver la sensation d’inconfort, particulièrement en cas de températures élevées.

Ainsi, les voyageurs, les automobilistes et les habitants des régions concernées doivent suivre attentivement les bulletins de Météo Algérie et de rester prudents lors des déplacements.

Un rendez-vous céleste rare entre Jupiter et Vénus illumine le ciel algérien

Les passionnés d’astronomie et les curieux ont eu droit à un spectacle céleste d’exception dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août 2025. Deux des astres les plus brillants de notre voûte céleste, Jupiter et Vénus, se sont rapprochés visuellement dans un phénomène appelé conjonction planétaire.

Bien que ces deux géantes du système solaire soient restées séparées par plusieurs centaines de millions de kilomètres, l’effet de perspective les a fait paraître comme voisines. Dans le ciel, 0,9 degré séparaient les deux planètes, soit moins que la largeur apparente de deux pleines lunes côte à côte.

Pour profiter pleinement de ce rendez-vous cosmique, il fallait se lever tôt. Aux alentours de 5 h du matin, heure locale, les deux planètes brillaient à environ 20° au-dessus de l’horizon est. Vénus, avec une magnitude apparente de -3,96, scintillait plus intensément que Jupiter, dont la magnitude atteignait -1,94. Les deux astres partageaient alors la même toile céleste, celle de la constellation des Gémeaux.

Le phénomène pouvait être admiré à l’œil nu dans un ciel dégagé, mais l’utilisation de jumelles ou d’un petit télescope révélait encore plus de détails. Vénus se présentait comme un croissant lumineux, tandis que les bandes nuageuses de Jupiter et certaines de ses lunes galiléennes pouvaient être aperçues par les plus équipés.