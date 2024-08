Alerte Météo en Algérie : pluie attendue dans 12 wilayas

Les services de météorologie prévoient pour ce samedi un climat varié sur l’ensemble du territoire algérien. Les régions nord du pays, notamment les zones côtières, bénéficieront d’un temps majoritairement ensoleillé avec des températures élevées. En effet, les températures devraient osciller entre 38 et 40 degrés, créant ainsi une chaleur notable pour cette période de l’année.

Cependant, l’après-midi pourrait voir l’arrivée de quelques averses, particulièrement dans les régions intérieures, où le temps alternera entre soleil et pluies sporadiques.

Les vents souffleront à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h, ce qui pourrait apporter une certaine fraîcheur dans les zones les plus touchées par la chaleur. Malgré ces précipitations attendues, le climat général restera agréable et les averses ne devraient pas perturber de manière significative les activités en extérieur. Les citoyens sont toutefois invités à rester vigilants et à se préparer aux changements soudains de la météo, notamment en cas de déplacements dans les régions concernées par les pluies.

Alertes Météo : chaleur intense et risques d’orages

Au sud du pays, les températures seront particulièrement élevées, avec des valeurs oscillant entre 37 et 48 degrés. La chaleur sera surtout intense au niveau du centre désertique, où les conditions météorologiques resteront arides et le soleil sera prédominant.

Toutefois, des orages sont prévus dans l’après-midi dans certaines zones du nord et de l’extrême sud, où les nuages pourraient s’accumuler rapidement, apportant des averses parfois intenses. Les vents dans ces régions atteindront également des vitesses allant jusqu’à 40 km/h, ce qui pourrait aggraver la sensation de chaleur.

Ces conditions climatiques extrêmes, typiques des régions sahariennes en cette période de l’année, nécessitent des précautions particulières, notamment en matière d’hydratation et de protection solaire. Les populations locales sont donc invitées à éviter les expositions prolongées au soleil et à s’abriter en cas d’orages, afin de minimiser les risques liés à ces phénomènes météorologique