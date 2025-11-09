Alerte météo en Algérie : persistances de fortes pluies dans plusieurs régions ce 9 novembre

Les services de météorologie nationale ont annoncé des conditions météorologiques instables pour ce dimanche 9 novembre, avec des précipitations importantes attendues sur de nombreuses wilayas du pays. Les régions du Nord connaissent un temps pluvieux, particulièrement dans les zones du Centre et de l’Est, tandis que l’Ouest du pays restera partiellement nuageux.

Parmi les wilayas concernées par ces intempéries, on retrouve Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine et Souk Ahras. Les températures sur le littoral varieront entre 20 et 24 °C, alors que dans les régions intérieures, elles oscilleront entre 15 et 22 °C. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, accentuant la sensation de froid et la prudence nécessaire sur les routes.

À l’inverse, les régions du Sud profiteront d’un temps ensoleillé, avec des températures comprises entre 21 et 37 °C et des rafales de vent atteignant 30 km/h, offrant un contraste marqué avec le Nord du pays.

BMS – Météo Algérie : fortes pluies orageuses persistantes dans ces régions !

Pour encadrer ces conditions météorologiques, deux bulletins météo spéciaux (BMS) sont en vigueur ce dimanche. Le premier bulletin concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès et Bouira, où des averses soutenues pourraient provoquer des cumuls de pluie allant jusqu’à 40 mm localement. Ces intempéries ont débuté samedi à 18h et se poursuivront jusqu’à dimanche à midi.

Le deuxième bulletin signale une perturbation plus marquée sur les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, avec des précipitations estimées entre 30 et 50 mm, et pouvant dépasser 70 mm localement. Ces averses, parfois accompagnées d’orages, ont commencé samedi à 21h et s’étendront jusqu’à dimanche à 21h, nécessitant une vigilance accrue pour les habitants et les voyageurs.

Intempéries en Algérie : important rappel du ministère de l’Intérieur

Face à ces conditions, le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports appelle l’ensemble des usagers de la route à la prudence. Le respect des règles de sécurité s’avère crucial pour éviter les accidents. Les recommandations incluent :

Respecter les limitations de vitesse

Maintenir les distances de sécurité

Utiliser les feux adaptés

Éviter les prises de risques dans les virages et sur les zones à risque (points noirs)

En effet, le ministère insiste sur le fait qu’une conduite prudente demeure indispensable pour garantir la sécurité de tous sur les routes, en particulier dans les wilayas affectées par les pluies et les rafales de vent.

Avec ce week-end pluvieux et instable, il est essentiel pour les Algériens de se tenir informés des bulletins météorologiques en temps réel et d’adopter une prudence renforcée, surtout pour les trajets en zones urbaines et sur les routes côtières et montagneuses.