Alerte météo en Algérie : orages, fortes pluies et canicule aujourd’hui et demain dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes météorologiques annonçant un temps instable marqué par des pluies orageuses, des épisodes de forte chaleur et des températures élevées dans plusieurs wilayas du pays, ce dimanche 2 août et durant la journée du lundi 3 août.

Selon une vigilance de niveau 1 (jaune), des pluies parfois accompagnées d’orages toucheront ce dimanche les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Tizi Ouzou, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Médéa, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Saïda, El Bayadh, Béchar, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Les orages concerneront également les wilayas de Jijel, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béni Abbès et Bordj Badji Mokhtar.

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Alerte météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour demain ?

Pour la journée du lundi 3 août, l’ONM prévoit la poursuite des intempéries. Des pluies orageuses sont attendues sur Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Ouled Djellal, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh, Naâma, Béchar, Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Les risques d’orages s’étendront également à Annaba, Skikda, Jijel, Tiaret, Biskra, El Meniaa, Timimoun et Béni Abbès.

Parallèlement, une vague de chaleur touchera Boumerdès, Alger et Tipaza ce dimanche, avant de s’étendre lundi à M’Sila, en plus de ces trois wilayas.

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BMS canicule : jusqu’à 45 °C dans plusieurs wilayas

En outre, l’Office national de la météorologie maintient plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 (orange) en raison de la persistance de fortes chaleurs.

Ce dimanche, les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem enregistreront des températures maximales pouvant atteindre ou dépasser les 40 °C, notamment dans les zones sud de ces wilayas. Les températures minimales oscilleront entre 23 °C et 37 °C.

La chaleur persistera également sur les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les maximales varieront entre 40 °C et 41 °C, avec des pointes locales de 42 à 43 °C dans les secteurs sud. Les températures minimales resteront comprises entre 24 °C et 28 °C.

Enfin, les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef et Aïn Defla resteront sous vigilance orange jusqu’à lundi. Les températures maximales y atteindront 44 à 45 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 26 °C et 30 °C, confirmant la poursuite de cet épisode de chaleur sur l’ouest et le centre du pays.

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