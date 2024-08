Alerte météo en Algérie : orages et pluies prévus ce 14 août, quelles sont les wilayas concernées ?

Alors que l’été bat son plein, les conditions météorologiques restent instables dans plusieurs régions du pays. Depuis le week-end dernier, des orages et des averses persistent, poussant l’Office National de la Météorologie (ONM) à émettre des alertes de vigilance pour plusieurs wilayas. Découvrez dans cet article les régions concernées par ces conditions météo.

Les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « orage » et « pluie » les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, El Tarf et Saïda. Dans ces régions, la prudence est de mise, notamment sur les routes, où les conditions de visibilité peuvent se détériorer.

Par ailleurs, l’ONM a également placé en vigilance orange les wilayas d’In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset. D’après ce Bulletin Météo Spécial (BMS), ces régions devront faire face à des épisodes orageux et pluvieux plus intenses ce mercredi 14 août jusqu’à 05h00, avec des quantités de pluies comprises entre 20 et 30 mm.

Que prévoit le bulletin de Météo Algérie pour ce mercredi 14 août ?

Outre ces perspectives pluvieuses et rageuses, le bulletin météo de l’ONM pour ce mercredi 14 août annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions de l’Ouest. En revanche, le Centre et l’Est devront se préparer à des conditions plus tumultueuses, avec un ciel souvent voilé et pré-orageux.

Dès l’après-midi, des orages se développeront sur les Hauts Plateaux, l’intérieur Centre et Est, ainsi que sur les Aurès, entraînant localement des averses de pluie et parfois même de grêle. Ces orages se déplaceront progressivement vers les régions côtières du Centre-Est et de l’Est, atteignant ces zones en fin de journée.

Les régions sahariennes ne seront pas épargnées, car le ciel y sera souvent voilé à localement nuageux, particulièrement sur le Nord de Béchar, le Nord Sahara et les Oasis. Des foyers orageux isolés se formeront dans l’après-midi, provoquant quelques averses, notamment sur le Nord Sahara et le Nord des Oasis.

D’après les prévisions de Météo Algérie, les autres régions sahariennes, particulièrement le long de la frontière algéro-malienne, l’Extrême Sud, le Sahara Central et la région de Djanet, verront des développements orageux isolés en fin de journée. Ces cellules orageuses pourraient également engendrer des averses de pluie par endroits, ajoutant une nuance contrastée à l’atmosphère capricieuse de ce mercredi.

Quelles sont les températures du jour ?

Enfin, il est important de noter que le bulletin météo de ce mercredi prévoit des températures maximales oscillant entre 26 et 35 °C sur les régions côtières, entre 31 et 39 °C sur les régions intérieures et entre 33 et 47 °C sur les régions sahariennes.