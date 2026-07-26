Alerte météo en Algérie : les orages de retour ce dimanche 26 juillet, plusieurs wilayas concernées

Après plusieurs jours de canicule, les températures semblent baisser dans certaines régions en ce début de semaine. En effet, le temps s’annonce particulièrement contrasté en Algérie ce dimanche 26 juillet. Alors que plusieurs wilayas du nord sont placées en vigilance pour des pluies orageuses localement soutenues, une nouvelle vague de chaleur continue de frapper une partie du Sud avec des températures pouvant atteindre 49 °C.

À cela s’ajoutent des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans plusieurs régions sahariennes. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont ainsi publié plusieurs alertes météorologiques concernant différentes régions du pays.

Orages et pluies attendus sur plusieurs wilayas du nord

Selon une alerte de Météo Algérie, des pluies orageuses toucheront ce dimanche plusieurs wilayas du nord et de l’est du pays. Cette alerte concerne notamment les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Souk Ahras, Guelma, Boumerdès, Alger, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna. Ces précipitations seront accompagnées d’une activité orageuse pouvant être localement soutenue.

En parallèle, les services météorologiques maintiennent une alerte pour une forte vague de chaleur concernant les wilayas de Khenchela, Batna, M’Sila, Ghardaïa et El Meniaa, où les températures resteront particulièrement élevées au cours de la journée.

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BMS canicule : le mercure frôle les 49 °C dans le Grand Sud jusqu’à mardi

L’Office national de la météorologie met également en garde contre des vents violents, accompagnés de soulèvements de sable, qui concerneront les wilayas de Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh et Naâma.

Ces conditions météorologiques risquent de réduire fortement la visibilité sur plusieurs axes routiers, notamment dans les régions sahariennes.

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Par ailleurs, l’ONM a maintenu son Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 (orange) pour plusieurs wilayas du Sud, où la canicule se poursuivra au moins jusqu’au mardi 28 juillet.

Les wilayas de Ouargla, Timimoun, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar enregistreront des températures maximales pouvant atteindre ou dépasser les 49 °C, tandis que les minimales resteront comprises entre 32 et 36 °C. Cette vigilance est valable jusqu’au mardi 28 juillet 2026.

Un second BMS de niveau orange reste également en vigueur pour les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt et El Oued. Dans ces régions, les températures atteindront 49 °C, avec des minimales oscillant entre 32 et 36 °C. Cette alerte est valable jusqu’à la fin de la journée de ce dimanche 26 juillet 2026.

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