Alerte météo en Algérie : la pluie va-t-elle persister ce mercredi 4 septembre ?

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 4 septembre annoncent un temps varié sur l’ensemble du territoire algérien, avec des conditions atmosphériques qui évolueront au fil de la journée. Dans cet article, découvrez le bulletin météo du jour et préparez-vous en conséquence.

Météo Algérie a placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune pour les risques de pluie et d’orages. Les wilayas concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Ghardaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Tindouf, Annaba, Sétif, Djelfa, Illizi, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, El-Tarf, Saïda, Naâma et Bouira.

En outre, un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de type « pluie » a été émis par l’Office National de la Météorologie (ONM). Ce BMS, de niveau 2, concerne particulièrement les wilayas du Sud algérien, notamment Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset et Djanet. Selon les prévisions de Météo Algérie, les quantités de pluie atteindront entre 20 et 40 mm. La validité de cette alerte s’étend jusqu’au mercredi 4 septembre 2024 à 06h00.

Quel temps prévoir en Algérie ce mercredi ?

Sur les régions nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé à l’Ouest, tandis que le Centre et l’Est connaîtront un ciel souvent voilé, voire localement nuageux. À partir de l’après-midi, des foyers orageux isolés se développeront sur l’intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès, apportant des averses de pluie et parfois de grêle.

Ces orages se propageront progressivement vers les régions côtières du Centre et de l’Est en fin d’après-midi, où les précipitations pourraient être localement soutenues. Les chutes de grêle pourraient également accompagner ces pluies, rendant la situation plus délicate dans certaines zones.

Du côté des régions sahariennes, le temps sera également marqué par une instabilité orageuse. De l’Extrême sud vers le Hoggar/Tassili, en passant par le Sahara Central et le Sahara Oriental, le ciel sera souvent voilé avec la formation de cellules orageuses en fin de journée. Ces orages pourraient entraîner des averses de pluie par endroits, rendant la circulation et les activités extérieures difficiles.

Dans les régions de Tindouf, Béchar et le Nord Sahara, le ciel sera partiellement voilé avec un risque d’orages isolés en fin d’après-midi et soirée. Quant aux autres régions sahariennes, elles bénéficieront d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions plus clémentes.

Du côté du mercure, les températures maximales du jour atteindront entre 28 et 34 °C sur les régions côtières, entre 31 et 38 sur les régions intérieures et entre 30 et 46 °C sur les régions sahariennes.

En bref…

En somme, une météo capricieuse marquera les prévisions météo de ce mercredi, particulièrement dans les régions nord et sahariennes, où les averses, orages et chutes de grêle pourraient perturber le quotidien des habitants.