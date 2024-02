Alerte météo en Algérie : la pluie va-t-elle persister ce dimanche 18 février ?

Un ciel chargé de nuages a marqué les prévisions météo durant le week-end, avec une pluie persistante et quelques épisodes orageux ayant arrosé différentes régions du pays. Alors que nous entamons cette nouvelle semaine, le temps capricieux semble persister, invitant les citoyens à rester vigilants face aux conditions météorologiques changeantes. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de la journée et préparez-vous en conséquence afin de mieux affronter les aléas du temps !

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune pour risque de pluies plusieurs wilayas. Il s’agit notamment de TIPAZA, ALGER, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, BÉJAÏA, MILA, GUELMA, TIZI-OUZOU, CHLEF, ANNABA, SÉTIF, CONSTANTINE, SKIKDA, JIJEL, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, EL-TARF, BOUMERDÈS, BOUIRA et BLIDA. Les prévisions laissent entendre que ces régions seront touchées par des précipitations, incitant ainsi les résidents à la prudence, particulièrement sur les routes, où les conditions de circulation pourraient être affectées.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont également émis une alerte jaune pour « vent de sable » dans quatre wilayas du Sud du pays. Il s’agit plus précisément des wilayas de BORDJ-BADJI-MOKHTAR, ADRAR, BÉNI-ABBÈS et TINDOUF. Cette alerte souligne les risques liés à ce phénomène météorologique, invitant les habitants de ces régions à prendre les précautions nécessaires pour s’en protéger.

Météo Algérie : temps et températures de ce dimanche 18 février

Pour ce dimanche 18 février, les prévisions météorologiques annoncent un ciel allant de couvert à nuageux sur l’ensemble des régions du Nord du pays, avec quelques éclaircies le long des côtes et à l’intérieur des régions Est et Centre. Dans notre grand Sud, un ciel généralement dégagé prédominera, à l’exception du Nord Sahara, où des voiles nuageux viendront parsemer le paysage céleste.

Quant aux températures, le thermomètre affichera 9 °C à Khenchela et à El Bayadh, 11 °C à Djelfa, 13 °C à Souk Ahras, et 14 °C à Tissemsilt. Par ailleurs, les températures atteinderont 15 °C à Tipaza, 16 °C à Laghouat et à Mostaganem, 17 °C à Alger, 18 °C à Oran, 21 °C à El Oued et à Béni Abbes, 24 °C à Illizi, 25 °C à Tindouf et à Djanet et 30 °C à Tamanrasset.