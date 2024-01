Alerte météo en Algérie : la pluie est attendue dans 12 wilayas

Une alerte météorologique de niveau 2 a été émise pour plusieurs wilayas d’Algérie, signalant des conditions de pluie importantes. Les wilayas concernées par cette alerte sont Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bouira, Constantine, Mila, le nord de Sétif, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

La quantité de pluie estimée varie entre 20 et 40 mm, avec une période de validité allant du jeudi 11 janvier 2024 à 12h00 au vendredi 12 janvier 2024 à 15h00.

Prévisions Météorologiques pour le 12 Janvier 2024

Les conditions météorologiques varieront significativement à travers les différentes régions du pays.

Dans la région Ouest, le ciel s’annonce généralement dégagé, offrant une journée sans précipitations significatives. Les habitants de cette zone peuvent s’attendre à des conditions météorologiques relativement clémentes.

En revanche, dans la région Centre, le ciel sera souvent nuageux, avec quelques pluies résiduelles prévues sur le centre-est. Ces précipitations devraient s’améliorer au fil de l’après-midi, offrant un répit aux résidents de cette partie du pays.

Les régions Est connaîtront un ciel nuageux, accompagné de pluies parfois sous forme d’averses orageuses. Localement, des chutes de grêle sont attendues. Ces conditions météorologiques devraient s’atténuer progressivement à partir de la fin d’après-midi, offrant un soulagement progressif.

Quant aux régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili. En revanche, il restera généralement dégagé sur les autres régions, garantissant des conditions météorologiques plus stables.

Les températures maximales prévues pour demain offrent des variations significatives : entre 14°C et 19°C sur les régions côtières, entre 09°C et 17°C sur les régions intérieures, et entre 16°C et 30°C sur les régions sahariennes.