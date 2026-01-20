Alerte météo en Algérie : jusqu’à 80 mm de pluies, chutes de neige et vague de froid ce mardi 20 janvier

Depuis le début de la semaine, plusieurs régions du pays subissent un temps instable marqué par de fortes pluies, des chutes de neige abondantes et une baisse significative des températures. Les prévisions météorologiques pour ce mardi 20 janvier confirment la persistance de cette perturbation, qui pourrait durer au moins jusqu’au mercredi. Météo Algérie a lancé des alertes pour prévenir des risques liés à ces conditions climatiques exceptionnelles.

Selon les services de l’Office National de la Météorologie, la perturbation actuelle s’accompagne non seulement de précipitations intenses mais aussi de vents violents et d’une vague de froid particulièrement rigoureuse. Les wilayas les plus touchées par les pluies orageuses sont El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Oran, Aïn Témouchent, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Tiaret et Saïda.

🟢 À LIRE AUSSI : Violences sexuelles sur enfants en Algérie : ce que révèlent les chiffres d’un hôpital d’Alger

Dans un bulletin spécial publié lundi, les météorologues ont alerté sur des cumuls de pluie très importants, pouvant dépasser localement 80 mm dans certaines wilayas. Les régions les plus exposées comprennent Tipaza, Chlef, Mostaganem, Aïn Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, le nord de Tiaret et Saïda, où les précipitations devraient osciller entre 40 et 60 mm et atteindre ponctuellement 80 mm à partir du lundi 19 janvier à 15h00, et ce jusqu’au mercredi 21 janvier à 09h00.

Parallèlement, les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Bouira, Blida et Médéa connaîtront également des pluies soutenues, avec des cumuls compris entre 20 et 40 mm, du lundi 19 janvier à 15h00 jusqu’au mardi 20 janvier à 09h00.

Neiges abondantes et froid glacial : quelles sont les wilayas concernées ?

L’ONM a également prévenu d’une vague de froid particulièrement sévère touchant les wilayas de Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Mascara et Saïda. Cette baisse des températures pourrait rendre les conditions de circulation difficiles et aggraver les risques liés aux fortes précipitations.

Les chutes de neige concernent principalement les wilayas de Khenchela, Batna et Oum El Bouaghi, avec un risque d’accumulation localisée pouvant compliquer le transport et les déplacements. Par ailleurs, des vents violents sont ) prévoir dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Mostaganem, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma et Béchar, augmentant la sensation de froid et accentuant les risques d’intempéries.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelles liaisons aériennes : Air Algérie accélère son ouverture à l’international

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, les autorités recommandent à la population de rester prudente, de limiter les déplacements non essentiels et de suivre les bulletins météorologiques régulièrement. Les services de protection civile et les autorités locales sont également en alerte pour répondre rapidement à toute situation d’urgence liée à cette vague de froid et aux intempéries.