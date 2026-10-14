Alerte météo en Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas ce mercredi

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 pour de fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas du Sud et de l’Ouest, ce mercredi 14 octobre 2026. Les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm. Des alertes jaunes signalent également des risques d’orages, de vents et de vents de sable dans certaines régions.

La météo s’annonce instable dans plusieurs régions du pays ce mercredi et jeudi. Les services de Météo Algérie prévoient des précipitations parfois importantes, accompagnées localement d’orages. Face à ces conditions, plusieurs wilayas sont placées sous BMS de niveau 2, tandis que des alertes de niveau 1 concernent d’autres régions.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dès mercredi

Un premier bulletin météorologique spécial de niveau 2 annonce des pluies dans plusieurs wilayas à partir de ce mercredi 14 octobre à 15 h, et jusqu’au jeudi 15 octobre à 15 h.

Les régions concernées sont Béchar, Naâma, El Bayadh, El Meniaâ, Béni Abbès, l’est de Tindouf, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla. Les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Un second BMS de niveau 2, déjà en vigueur depuis mardi, concerne Ouargla, El Meniaâ, In Salah, Béni Abbès, Adrar, Timimoun, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les précipitations attendues sont comprises entre 20 et 40 mm. Ce bulletin reste valable jusqu’à ce mercredi 14 octobre à 15 h.

À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : nouveaux BMS pour de fortes pluies samedi et dimanche

Pluies et orages : les wilayas concernées par les alertes jaunes ce mercredi

En parallèle des BMS, Météo Algérie a émis des alertes de niveau 1, correspondant à une vigilance jaune, pour plusieurs phénomènes météorologiques. Ce mercredi 14 octobre, des pluies sont annoncées dans les wilayas de Ghardaïa et Laghouat.

Le risque d’orages concerne un plus grand nombre de régions : Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, In Salah, Timimoun et El Meniaâ.

Des vents accompagnés de soulèvements de sable sont également signalés dans les wilayas d’Ouargla, d’El Meniaâ et de Timimoun.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas dimanche et lundi

Météo de jeudi 15 octobre : les orages devraient se poursuivre

Pour la journée de jeudi, les prévisions annoncent des pluies dans les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Illizi, Djanet et In Guezzam. Des orages sont également à prévoir à Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, In Salah, Timimoun, El Meniaâ, Djanet et Illizi.

Ces prévisions prolongent l’épisode d’instabilité météorologique dans plusieurs régions du Sud et de l’Ouest. Il est recommandé de suivre les bulletins officiels de l’ONM et de rester prudent lors des déplacements, notamment dans les zones exposées aux fortes pluies et aux orages.

À LIRE AUSSI : 40 mm de pluie attendus : vigilance météo orange dans plusieurs wilayas ce 13 octobre