Canicule en Algérie : jusqu’à 49°C attendus dans plusieurs régions pour aujourd’hui

Les services météorologiques ont émis plusieurs alertes concernant une vague de chaleur extrême qui va toucher plusieurs régions du sud et de l’est de l’Algérie. Ces alertes indiquent des températures exceptionnellement élevées qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la santé publique et les activités quotidiennes.

La première alerte met en garde contre des températures pouvant dépasser les 49 degrés Celsius jusqu’à lundi. Les wilayas concernées par cette alerte sont Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et Timimoun.

Une deuxième alerte indique des températures pouvant atteindre 46 degrés Celsius, affectant les wilayas de Djelfa, M’sila et Batna jusqu’à lundi.

Une troisième alerte signale une nouvelle vague de chaleur avec des températures dépassant à nouveau les 49 degrés à partir de demain, touchant cette fois les wilayas de Biskra, Oulad Djellal, El M’Ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla.

Cette situation nécessite une vigilance accrue de la part des résidents, en particulier les personnes vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées. Il est recommandé de limiter les activités extérieures et de rester hydraté. Il faut aussi renforcer les mesures de prévention pour éviter les coups de chaleur et les déshydratations.

Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues ?

Aujourd’hui samedi, les services météorologiques annoncent des températures extrêmement élevées sur les régions intérieures du pays. Une alerte spéciale a été émise pour les wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tindouf et Adrar, où les températures dépasseront 49 degrés Celsius à l’ombre. De plus, les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 38 degrés, rendant les nuits tout aussi éprouvantes.

D’autres régions, notamment El Oued, In Guezzam, Touggourt, Béni Abbès, M’sila, Batna, Djelfa, El M’Ghair, Biskra et Oulad Djellal, connaîtront également des températures élevées. Ces prévisions incitent à une prudence particulière, surtout pour les travailleurs en extérieur et les populations sans accès facile à la climatisation.

Face à cette vague de chaleur, il est crucial de suivre les recommandations des autorités sanitaires : boire régulièrement de l’eau, éviter les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes de la journée, et prendre soin des personnes vulnérables. Les autorités locales sont également invitées à mettre en place des mesures d’urgence pour soutenir les populations affectées.