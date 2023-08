Alerte météo en Algérie : jusqu’à 45° dans certaines wilayas

Une alerte météo spéciale a été émise par les services météorologiques, ce vendredi, avertissant d’une vague de chaleur à travers les régions centrales et occidentales pour la journée de demain, samedi.

Selon cette alerte, les températures pendant cette vague de chaleur prévue pourraient atteindre jusqu’à 45 degrés dans certaines régions.

Les régions concernées incluent Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, Médéa, Aïn Defla, Bouira, Tizi Ouzou.

Les autorités recommandent à la population de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes, notamment en évitant les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes de la journée et en restant bien hydraté. Il est également conseillé de suivre régulièrement les mises à jour des prévisions météorologiques locales et de se conformer aux conseils des autorités locales en cas de besoin.

Températures maximales attendues ce vendredi 25/08/2023

Pour ce vendredi 25 août 2023, les températures maximales varieront considérablement selon les régions, créant ainsi un contraste thermique à travers le pays. Les régions côtières connaîtront des températures allant de 30°C à 39°C, offrant une atmosphère modérément chaude près de la mer.

Dans les régions intérieures, les températures grimperont entre 36°C et 41°C, apportant une sensation de chaleur aux habitants de ces zones. Cependant, les régions sahariennes seront les plus chaudes, avec des valeurs oscillant entre 39°C et 46°C. Ces températures élevées caractériseront le climat sec et aride de ces régions. Pour avoir une idée plus précise, voici les températures maximales prévues dans certaines villes : Blida atteindra 32°C, Alger et Boumerdes 33°C, Bouira 39°C, Bejaia 31°C, El Tarf 35°C, Tlemcen 31°C, Tindouf 43°C, In Salah 39°C, Illizi 37°C, et In Guezzam 44°C.

Il est important de rester attentif à ces prévisions pour prendre les précautions nécessaires, surtout dans les régions où les températures seront plus élevées. Veillez à vous protéger contre les effets de la chaleur en restant hydraté et en évitant les expositions prolongées au soleil.