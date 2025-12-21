Alerte météo en Algérie : journée pluvieuse et enneigée en vue ce lundi 22 décembre

Un temps résolument hivernal continue de s’imposer sur une grande partie du territoire national. Ce lundi 22 décembre, les conditions météorologiques restent marquées par la poursuite de fortes pluies et par des chutes de neige parfois abondantes, confirmant un épisode climatique agité en ce début de vacances. Les services de Météo Algérie appellent ainsi à la vigilance, notamment dans les régions du Nord et sur les reliefs.

Selon un bulletin spécial de l’Office national de la météorologie (ONM), des pluies orageuses soutenues concernent plusieurs wilayas de l’Ouest et du Nord-Ouest. Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Relizane enregistrent des précipitations notables, avec des cumuls compris entre 20 et 40 millimètres, et ce, jusqu’à midi ce lundi. Ces pluies, parfois accompagnées d’orages, accentuent le caractère instable de la situation météo.

Un second bulletin spécial attire l’attention sur les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Blida et Médéa, où les pluies s’installent de 6h00 à 15h00, avec des quantités oscillant entre 20 et 30 millimètres. Sur le Centre du pays, la pluie s’invite de manière progressive, rendant les déplacements plus délicats, notamment aux heures de pointe.

Les régions de l’Est ne restent pas en marge de cet épisode pluvieux. Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Sétif et Mila connaissent également des pluies orageuses à partir de midi, avec des cumuls similaires, attendus jusqu’à 22h00.

Météo Algérie : chutes de neige annoncées dans plusieurs régions du pays

Au-delà des précipitations, l’élément marquant de cette journée reste le retour de la neige sur les reliefs. Les modèles numériques de prévision annoncent des chutes de neige dès cet après-midi sur les hauteurs situées entre 900 et 1 100 mètres d’altitude. L’épaisseur attendue varie entre 5 et 10 centimètres sur de nombreux massifs de l’Ouest, du Centre et de l’Est, avec des pointes pouvant dépasser localement les 20 centimètres, notamment sur les reliefs les plus exposés.

La carte de suivi météorologique confirme également la présence de pluies orageuses très abondantes sur une large partie du Nord. Dans certaines wilayas, les cumuls atteignent 30 à 40 millimètres, et peuvent localement franchir le seuil des 50 millimètres.

La liste des régions concernées reste étendue : Sidi Bel Abbès, Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Méchria, Naâma, El Bayadh, Mascara, Tlemcen, Chlef, Aïn Defla, Saïda, Mila, Aflou, Laghouat, Messaâd, Djelfa, Aïn Oussara, Tiaret, Ténès, Blida, Alger, Boumerdès, Tipaza, Bou Saâda, M’sila, Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Constantine, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou, sans oublier plusieurs wilayas du Sud et du Sud-Ouest comme Béchar, Aïn Sefra, Béni Abbès, Ghardaïa, Touggourt, El Oued et Ouled Djellal.

Pour la journée de mardi, les prévisions annoncent un temps encore instable, avec des pluies intermittentes, particulièrement sur les régions côtières du Centre et de l’Est, à partir de la fin de l’après-midi. Cet épisode hivernal devrait ainsi se prolonger, invitant les citoyens à rester attentifs aux bulletins météo actualisés et à adapter leurs déplacements aux conditions climatiques du moment.