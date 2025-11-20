Alerte météo en Algérie : fortes pluies, orages et chutes de neige dès ce jeudi 20 novembre

Les services de météorologie annoncent un changement brutal du temps à partir de jeudi, avec le retour des pluies orageuses sur plusieurs régions du pays, mais aussi une vague de froid et l’arrivée des premières neiges sur les hauteurs. Les prévisionnistes signalent une dégradation franche et durable qui s’étendra jusqu’au week-end, portée par une dépression d’origine atlantique au potentiel particulièrement actif.

Les services de Météo Algérie publient un bulletin spécial qui alerte sur des pluies orageuses intenses. Les cumuls attendus oscillent entre 30 et 40 mm, avec des pointes pouvant dépasser 50 mm selon les zones. Les précipitations débuteront jeudi à partir de 18 h et se poursuivront jusqu’à samedi à l’aube. Les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Bouira ainsi que le Nord de Médéa se trouvent en première ligne face à cet épisode pluvieux.

Les régions plus à l’Est se préparent également à un épisode pluvieux conséquent. Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, le Nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf s’apprêtent à recevoir entre 40 et 50 mm de pluie. Sur certaines zones, les quantités pourraient grimper au-delà des 70 mm, notamment dans les reliefs les plus exposés. Cet épisode débutera jeudi à 18 h et se prolongera jusqu’à samedi à midi.

Fin de semaine hivernale en Algérie : vague de froid et chutes de neige attendues !

Au-delà des pluies, une véritable ambiance hivernale s’installera sur les wilayas du Nord. Les modèles numériques confirment l’arrivée d’une dépression robuste, chargée d’air froid, de fortes pluies et de chutes de neige abondantes. La perturbation prendra de l’ampleur dès jeudi après-midi. Le ciel se couvrira rapidement, les nuages gagneront en densité et les premières averses tomberont avant la tombée de la nuit. Les pluies s’intensifieront ensuite jusqu’au matin de vendredi, tandis que les températures poursuivront leur chute sur l’ensemble du Nord et jusqu’au Nord du Sahara.

Les prévisions signalent également les premiers flocons de la saison. Les chutes de neige toucheront les reliefs du Centre et de l’Est, situés entre 700 et 1200 mètres d’altitude, à partir de la soirée de vendredi. Les hauteurs de Médéa, Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Khenchela et Batna se préparent à blanchir pour la première fois de l’hiver.

Les températures suivront la dynamique hivernale. Dans les régions nord, les minimales chuteront entre 3 et 10 °C durant la nuit et au lever du jour. Les maximales, elles, évolueront entre 8 et 15 °C en journée. Le Sud conservera un climat doux, avec des valeurs comprises entre 20 et 30 °C.

La mer réagira également à cette dépression. Les prévisionnistes annoncent un état de mer très agité, avec des rafales capables de dépasser les 60 km/h. Les conditions de navigation se dégraderont rapidement et resteront délicates durant toute la durée de la perturbation.

Ce changement de temps marque l’entrée progressive dans la saison hivernale, avec un épisode qui mêle pluies abondantes, orages, froid et premiers flocons. Les automobilistes et les habitants des régions concernées devront rester vigilants face à ces conditions météo particulièrement instables.