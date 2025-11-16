Alerte météo en Algérie : fortes pluies, orages et chute du mercure dès ce lundi 17 novembre

La météo affiche des couleurs automnales en Algérie cette semaine. Les pluies reprennent leurs droits sur une large partie du territoire et la journée de ce lundi 17 novembre annonce une atmosphère lourde, chargée et très humide. Les nuages couvriront l’ensemble des régions Nord, mais aussi le Nord Sahara, où les précipitations progresseront au fil des heures. Seul le Sahara central et l’extrême Sud conserveront un ciel dégagé et un ensoleillement franc.

La météo du jour ne se résume pas à la pluie. Les températures reculent sensiblement, surtout à l’intérieur du pays, où le mercure perd plusieurs degrés d’un coup. L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs publié un Bulletin Météo Spécial (BMS) qui place plusieurs wilayas en vigilance orange.

Cette alerte concerne particulièrement les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou ainsi que le Nord de Naâma et d’El Bayadh. Les cumuls atteindront entre 20 et 40 mm, avec une validité fixée de 6h à 18h ce lundi.

De plus, Météo Algérie place aussi en vigilance jaune “orages” un large éventail de wilayas, dont Alger, Souk Ahras, Tipaza, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Béni Abbès, M’sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna et Annaba. Mais aussi, Sétif, Aïn Témouchent, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, El Tarf, Boumerdès, Oran, Blida et Béchar.

Retour de la pluie en Algérie : forte perturbation attendue jusqu’à cette date !

La dégradation s’inscrit dans une dynamique plus large, car les prévisionnistes annoncent une perturbation froide et active qui s’installera durablement. Elle abordera l’Ouest et le Centre du pays dès jeudi 20 novembre, puis se déplacera vers l’Est vendredi. Cette perturbation apportera des pluies plus organisées et souvent intenses, surtout près des régions côtières où les averses prendront fréquemment un caractère orageux. Certaines localités enregistreront même des chutes de grêle.

Le refroidissement deviendra plus franc en fin de semaine. Les premières chutes de neige sont attendues sur les hauts reliefs intérieurs vendredi et samedi, dans un contexte de baisse nette des températures. Le pays renouera ainsi avec une ambiance hivernale, parfois brutale selon les secteurs.

Dès ce lundi matin, une dépression active frappera Oran, Chlef, Tlemcen, Tiaret, Relizane, Sidi Bel Abbés, Djelfa, M’sila et Saïda. Les pluies glisseront ensuite vers le Centre et l’Est à partir de 13h, touchant Alger, Béjaïa, Jijel, Constantine, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Sétif, Skikda et Annaba. Les wilayas du Sud ne seront pas épargnées. Béchar, Timimoun, El Menia et Ghardaïa enregistreront des pluies dès aujourd’hui, même si l’activité y restera plus irrégulière.

Pour mardi, les nuages persisteront et les précipitations continueront de frapper le Nord du pays, notamment du côté Ouest. Mercredi apportera un répit relatif avec des averses éparses, mais l’atmosphère restera perturbée en attendant l’arrivée du front froid prévu en fin de semaine.

Dans ce contexte agité, le pays entre clairement dans une phase météorologique active où pluie, vent, grêle et neige se succèdent. La transition automnale s’accélère, parfois de manière abrupte, et annonce une fin novembre dynamique sur l’ensemble des régions nord du pays.