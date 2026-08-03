Alerte météo en Algérie : fortes pluies jusqu’à ce soir, la chaleur persiste mardi 4 août

L’Office national de la météo (ONM) a publié plusieurs bulletins de vigilance annonçant des pluies parfois importantes, des orages, mais aussi la poursuite de la canicule dans plusieurs régions du pays. Les précipitations les plus significatives ont débuté dès 14h ce lundi 3 août, et se poursuivront dans certaines wilayas mardi.

Un BMS orange pour de fortes pluies jusqu’à mardi

L’ONM a placé l’est de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset en vigilance orange (niveau 2) pour des pluies orageuses. Les cumuls attendus sont estimés entre 20 et 30 mm. Cette alerte entrera en vigueur ce lundi 3 août à 14h00 et restera valable jusqu’à 1h00 du matin, mardi 4 août.

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En parallèle, Météo Algérie a maintenu une vigilance jaune (niveau 1) pour des pluies et des orages dans de nombreuses wilayas.

Des pluies sont attendues ce lundi sur El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Illizi, Djanet, In Salah, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Djelfa, Biskra, Ouled Djellal et El Meghaier.

Les orages concerneront El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Illizi, Djanet et In Salah.

Alerte canicule en Algérie : la chaleur persiste dans plusieurs wilayas

Par ailleurs, la vague de chaleur se poursuivra jusqu’à la fin de ce lundi sur Tlemcen, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures atteindront 40 à 41 °C, avec des pointes pouvant grimper localement jusqu’à 42 à 44 °C, notamment dans les secteurs sud.

Les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef et Aïn Defla continueront également d’enregistrer des maximales de 44 à 45 °C jusqu’à la fin de la journée de lundi.

Enfin, des températures comprises entre 39 et 41 °C sont encore à prévoir ce lundi sur Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès, avant une amélioration progressive des conditions dans ces régions.

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Météo du mardi 4 août : les pluies et les orages se déplaceront vers l’Est

Pour la journée du mardi 4 août, les prévisions annoncent de nouvelles pluies sur Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Les orages toucheront également Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Biskra, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et Djanet, en plus des wilayas déjà concernées par les précipitations.

Malgré le retour des pluies dans certaines régions, la chaleur reste bien installée. Les wilayas de M’Sila et Batna resteront en vigilance orange lundi et mardi, avec des températures maximales comprises entre 44 °C et 45 °C et des minimales oscillant entre 27 °C et 32 °C.

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