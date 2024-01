Alerte météo en Algérie : fortes pluies et orages dans ces régions

Une alerte météorologique spéciale a été émise, signalant des pluies orageuses accompagnées de grêle avec des précipitations allant de 20 à 30 mm, localement dépassant 40 mm. Ces conditions sont prévues de 18h aujourd’hui jusqu’à 21h demain soir.

Cette alerte concerne plusieurs wilayas, notamment Tipaza, Alger, Blida, Aïn Defla, Boumerdès, Médéa, et Bouira.

Une deuxième alerte spéciale avertit également sur des pluies orageuses intenses accompagnées de grêle. Les précipitations attendues varient entre 30 et 50 mm, localement dépassant 60 mm. Ces conditions sont prévues de 6h demain matin jusqu’à au moins midi dimanche.

Les wilayas concernées par cette deuxième alerte sont donc : Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, et Souk Ahras.

Chutes de neige prévues dans l’ouest montagneux de l’Algérie

Les services météorologiques nationaux algériens ont émis une alerte concernant des chutes de neige prévues dans les régions montagneuses de l’ouest du pays, situées à une altitude de 1000/1100 mètres ou plus. On estime que l’épaisseur de la neige pourrait atteindre entre 5 et 10 centimètres. Cette alerte est en vigueur à partir de demain soir, vendredi, jusqu’à samedi à 9 heures du matin.

Les régions impactées par cette alerte comprennent Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, le Nord de El Bayadh, Mascara, Tissemsilt, le Nord de Djelfa, et le Nord de Aïn Defla.

Ces conditions climatiques exceptionnelles pourraient impacter plusieurs régions et nécessitent une vigilance accrue de la part des habitants et des services de secours. Il est fortement recommandé de suivre les directives des autorités locales et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre les intempéries. La sécurité routière, quant à elle est de mise.