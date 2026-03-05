Alerte météo en Algérie : fortes pluies et orages attendus dans plusieurs wilayas

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis une alerte météo spéciale annonçant des pluies orageuses parfois importantes dans plusieurs wilayas du pays ce jeudi. Selon les prévisions, ces précipitations pourraient s’accompagner d’orages, de rafales de vent et, dans certaines régions du Sud, de tempêtes de sable.

Cette dégradation météorologique concerne notamment plusieurs wilayas de l’Est, du Centre et du littoral. La validité de cette alerte s’étend de jeudi à partir de 15h00 jusqu’à 23h00, avec des cumuls de pluie estimés entre 20 et 30 mm, pouvant localement dépasser ces seuils.

Pluies intenses dans les wilayas du Centre et de l’Est

Selon la même source, les wilayas suivantes sont particulièrement concernées par cette alerte : Biskra, Batna, M’sila, Khenchela, Tébessa, Tissemsilt, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Médéa, Bouira, Blida, Boumerdès et Tizi Ouzou.

Dans ces régions, les pluies pourraient prendre un caractère orageux, avec des cumuls parfois importants en peu de temps. Les services météorologiques évoquent également la possibilité de pointes locales atteignant ou dépassant les 40 mm, notamment dans certaines zones montagneuses ou proches du littoral.

Cette situation s’inscrit dans un contexte météorologique instable marqué par le passage de plusieurs perturbations successives sur le nord du pays. Les premières précipitations ont déjà commencé à toucher certaines régions, et l’épisode pluvieux pourrait se renforcer au cours de la journée.

Des précipitations significatives sur le centre et le littoral

D’autres wilayas du centre et du littoral devraient également connaître des cumuls significatifs de pluie, parfois compris entre 20 et 40 mm, avec des pics locaux dépassant 50 mm.

Parmi les régions concernées figurent notamment Tiaret, Saïda, Médéa, Tissemsilt, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa. Dans ces zones, les précipitations pourraient débuter dans la nuit et se poursuivre durant la matinée, avant de se renforcer par endroits.

Les wilayas de l’Ouest comme Oran, Mostaganem, Chlef, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara ou encore Relizane pourraient également enregistrer des cumuls importants. Dans ces régions, l’épisode pluvieux pourrait durer plus longtemps et se prolonger jusqu’à vendredi.

Vigilance nécessaire dans le Sud du pays

Le Sud de l’Algérie n’est pas épargné par cette perturbation. Les wilayas de Aïn Salah, Ouargla et le nord d’Illizi devraient également recevoir entre 20 et 30 mm de pluie, avec des précipitations susceptibles de se prolonger jusqu’à l’après-midi de jeudi.

Par ailleurs, les services météorologiques ont signalé un risque de vents forts et de tempêtes de sable dans certaines régions sahariennes, notamment à Djanet, Tamanrasset et In Guezzam. Les rafales pourraient réduire la visibilité et compliquer les déplacements dans ces zones désertiques.

Face à ces conditions météorologiques instables, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance, en particulier sur les routes secondaires où le ruissellement des eaux pourrait rendre la circulation difficile.

Les automobilistes sont également invités à adapter leur vitesse et à éviter les déplacements non nécessaires durant les épisodes orageux. Les habitants des zones exposées aux crues soudaines sont, quant à eux, encouragés à rester attentifs aux consignes des services de protection civile.

Cet épisode pluvieux, bien qu’intense par endroits, pourrait néanmoins apporter un apport hydrique important pour plusieurs régions du pays, notamment dans un contexte marqué par des périodes de sécheresse ces dernières années.