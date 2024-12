Alerte météo en Algérie : fortes pluies et chutes de neige dans plusieurs wilayas ce 4 décembre

L’hiver s’installe progressivement en ce début de décembre, marqué par le retour des pluies dans plusieurs régions et les premières chutes de neige sur les reliefs. Ces conditions climatiques s’accompagneront d’une baisse significative des températures. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce mercredi 4 décembre, afin de mieux vous préparer à affronter ces intempéries.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange. Le premier concerne les wilayas de Béjaïa, le nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

🟢 À LIRE AUSSI : L’hiver se fait ressentir en Algérie : vague de froid, pluie et neige attendues dès le 04/12/2024

Dans ces régions, les quantités de pluies prévues varient entre 30 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce BMS est valable à partir de ce mercredi 4 décembre à 12h jusqu’au jeudi 5 décembre à 6h.

Le second BMS de Météo Algérie touche les wilayas de Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou. Les précipitations dans ces régions oscilleront entre 20 et 40 mm, et cette alerte reste en vigueur ce mercredi de 9h à 22h.

L’hiver s’installe en Algérie : premières chutes de neige observées dans ces régions !

En plus de ces fortes pluies, l’ONM prévoit des chutes de neige locales sur les reliefs du Centre-Est et de l’Est ce mercredi 4 décembre à partir de la fin d’après-midi. Ces chutes de neiges s’observeront sur les reliefs dépassant les 1400 mètres et marquent l’arrivée des premières neiges de la saison.

Outre ces chutes de niege, les températures maximales enregistreront une baisse notable ce mercredi. Sur les régions côtières, elles varieront entre 15 et 20 °C, tandis que les régions intérieures et les hauts plateaux afficheront des valeurs comprises entre 10 et 18 °C. Dans les régions sahariennes, le thermomètre indiquera entre 17 et 29 °C.

La météo du mercredi 4 décembre : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Les prévisions météorologiques de ce mercredi annoncent un ciel partiellement nuageux sur les régions de l’Ouest, avec des pluies éparses attendues par endroits sur les régions côtières et intérieures. À partir de l’après-midi, les précipitations gagneront les Hauts Plateaux, devenant plus fréquentes sur la partie Est. Ces averses pourraient localement prendre un caractère orageux en fin de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : La polémique des larves dans les mandarines enflamme la toile : que disent les experts ?

Sur le Centre et l’Est du pays, les nuages s’installeront dès la matinée, couvrant les régions côtières et intérieures. Des pluies, parfois intenses, sont attendues, accompagnées localement d’orages et de possibles chutes de grêle.

Les Hauts Plateaux et les Aurès connaîtront également un ciel passagèrement nuageux, s’alourdissant en cours d’après-midi avec des pluies localisées. Une amélioration des conditions météo est prévue dans la nuit, a encore prévu l’ONM.

Météo Algérie : qu’en est-il des régions sahariennes ?

Au Sud, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé, parfois nuageux sur le Nord Sahara et les Oasis, avec une légère possibilité de pluies isolées en fin d’après-midi. Ailleurs, le temps restera généralement dégagé, mais des voiles nuageux couvriront par moments l’Extrême Sud, le Sahara central et les régions du Hoggar et du Tassili.

Avec ces conditions météorologiques hivernales, il est important de consulter les alertes météo de l’ONM et de rester vigilants en prenant les précautions nécessaires face aux risques liés aux fortes pluies et aux premières chutes de neige, notamment pour les utilisateurs de la route.