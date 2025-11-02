Alerte météo en Algérie : fortes pluies au rendez-vous ce lundi 3 novembre !

Après quelques jours de calme, le temps change à nouveau en Algérie. Ce lundi 3 novembre marque le retour des perturbations météorologiques, avec des pluies parfois orageuses attendues sur plusieurs régions du nord du pays.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont publié un bulletin météo spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange. Selon Météo Algérie, des pluies accompagnées d’orages toucheront les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre entre 20 et 40 mm, et ce, de 1h00 à 12h00 ce lundi.

En parallèle, d’autres wilayas se trouvent en vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages, notamment Souk Ahras, Mila, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif et Constantine. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence sur les routes, particulièrement dans les zones montagneuses ou côtières où les chaussées risquent de devenir glissantes.

Les services météorologiques recommandent de suivre l’évolution de la situation tout au long de la journée sur les bulletins officiels de Météo Algérie.

Côté ciel, la journée s’annonce globalement couverte sur le Nord, avec des pluies plus marquées à l’Est. Dans le Sud du pays, le temps restera généralement dégagé, hormis quelques passages nuageux prévus sur le Nord-Sahara.

CRAAG : quels sont les phénomènes astronomiques prévus ce mois de novembre ?

Le mois de novembre ne se limite pas aux perturbations atmosphériques. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a révélé deux événements célestes majeurs à ne pas manquer.

Le 21 novembre, les passionnés d’astronomie pourront observer le pic de la pluie d’étoiles filantes des Léonides, un spectacle lumineux visible à l’œil nu dans un ciel dégagé. Puis, le 29 novembre, un rapprochement rare entre la Lune et la planète Saturne offrira un spectacle impressionnant dans le ciel algérien, visible dès la tombée de la nuit.