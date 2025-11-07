Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues sur plusieurs régions ce vendredi 7 novembre

Le temps pluvieux s’installe à nouveau sur l’Algérie en cette fin de semaine. Après plusieurs jours de calme, une perturbation a fait son apparition jeudi après-midi et continuera d’influencer le pays ce vendredi 7 novembre, annonçant un week-end humide et instable sur plusieurs régions.

D’après les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM), le ciel restera couvert sur le Centre, tandis qu’un voile nuageux plus léger dominera l’Ouest et l’Est du pays. Plus au Sud, les habitants profiteront d’un temps plus clément, avec un ciel dégagé à localement voilé, notamment dans le Sahara central.

Les services météorologiques ont publié un Bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas de l’Est en vigilance orange en raison de pluies parfois orageuses, accompagnées de rafales de vent sous orages.

Le BMS concerne les wilayas de Skikda, Mila, Guelma, Béjaïa, Constantine, le nord de Sétif, Jijel, Souk-Ahras, Annaba et El Tarf, où les cumuls de précipitations pourraient atteindre 20 à 30 millimètres. Cette alerte reste en vigueur du jeudi à 18h00 jusqu’à vendredi à 6h00, précise la même source.

Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de prudence sur les routes, notamment dans les zones concernées par les intempéries, où la visibilité pourrait se réduire par moments. Ce retour de la pluie, attendu depuis plusieurs semaines, devrait contribuer à rafraîchir l’atmosphère Cependant, les météorologues préviennent que d’autres perturbations pourraient suivre au cours du mois, signe que l’hiver approche à grands pas.

Trafic rétabli sur la ligne du métro d’Alger après une panne d’électricité

La société Métro d’Alger a annoncé le retour à la normale du trafic ce jeudi matin, après une interruption temporaire provoquée par une coupure d’électricité. L’incident est survenu vers 11h21, lorsqu’une panne de courant a perturbé la circulation du métro sur une partie du réseau.

Selon le communiqué de l’entreprise, la coupure a entraîné un dérèglement technique ayant touché plusieurs stations : Bachdjarah, Bachdjarah Tennis, El Harrach Gare, El Harrach Centre, Pont de Constantine, les ateliers et Aïn Naâdja. Les équipes techniques sont rapidement intervenues pour résoudre le problème, permettant la reprise du service normal à 11h54.

Pendant l’interruption, le reste de la ligne, reliant la Place des Martyrs à Hai El Badr, est resté opérationnel, mais en service réduit, afin d’assurer une continuité minimale pour les usagers. La société a remercié les voyageurs pour leur patience et a souligné que ses équipes techniques restent mobilisées pour garantir la fiabilité du réseau.

Cet incident rappelle l’importance des interventions rapides et coordonnées pour maintenir la fluidité du trafic dans la capitale, où le métro d’Alger demeure un maillon essentiel de la mobilité urbaine.