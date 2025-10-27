Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues dans de nombreuses wilayas ce lundi 27 octobre

Après un week-end calme, le début de semaine nous a apporté son lot de surprises météorologiques, avec un temps plus humide. En effet, la pluie fait son grand retour sur plusieurs régions du pays, notamment au Nord, après quelques jours de stabilité. Selon les services de Météo Algérie, ce lundi 27 octobre sera marqué par des averses orageuses parfois fortes, accompagnées d’un ciel nuageux sur de nombreuses wilayas.

D’après le bulletin météorologique du jour, les précipitations toucheront principalement les régions du Nord-Est et du Centre, avant de s’étendre progressivement vers l’Ouest dans l’après-midi. Cette alerte concerne les wilayas suivantes : El Tarf, Annaba, Guelma, Constantine, Mila, Skikda, Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. D’autres wilayas comme Boumerdès, Alger, Blida, Tipaza, Bouira, Chlef, Mostaganem, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Oran, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès connaîtront également un temps pluvieux aujourd’hui.

Pour ce qui est du mercure, le thermomètre affichera entre 27 et 34 °C sur les régions côtières, tandis que les températures atteindront 36 °C dans certaines régions intérieures. Le vent soufflera jusqu’à 30 km/h, renforçant parfois la sensation de fraîcheur sous les nuages.

Dans le Sud, le temps restera en revanche largement ensoleillé, avec des valeurs maximales comprises entre 32 et 40 °C. Quelques rafales pourraient atteindre 40 km/h, mais les conditions demeureront globalement stables et agréables.

Ce retour de la pluie vient rappeler que la saison automnale s’installe progressivement, apportant un air plus humide et une atmosphère rafraîchissante après plusieurs journées de chaleur douce. Toutefois, il est important de rester attentifs aux prochains bulletins de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour suivre l’évolution du temps au fil de la journée.

BMS – Météo Algérie : pluies orageuses et rafales de vent prévues dans ces wilayas

Dans ce même sillage, il est à rappeler qu’un bulletin météo spécial (BMS) de niveau orange demeure en vigueur ce lundi jusqu’à 9h, annonçant la persistance des pluies orageuses accompagnées de rafales de vent dans plusieurs régions du pays.

Selon les services de Météo Algérie, ces intempéries continuent d’affecter plusieurs régions, où les averses tombent parfois sous forme d’orages localement soutenus. Avec des cumuls de pluie compris entre 20 et 40 mm, cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de : Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda.

Plus de 1,3 million d’arbres plantés lors de la campagne nationale de reboisement

La campagne nationale de reboisement, organisée samedi par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a connu un succès remarquable à travers tout le territoire national. Plus de 1,3 million d’arbres ont été plantés en une seule journée, a annoncé le directeur général des Forêts, Djamel Touahria.

Dans une déclaration à la Radio Algérienne, Djamel Touahria a expliqué que cette vaste opération, menée en collaboration avec l’association « Algérie Verte », a largement dépassé l’objectif initial fixé à un million d’arbres. Le nombre total de plantations atteint 1,39 million, regroupant plusieurs espèces fruitières comme l’olivier, le pistachier et le caroubier, choisies selon la spécificité climatique et géographique de chaque région.

Le responsable a salué la forte mobilisation de la société civile, qui a contribué de manière décisive à la réussite de cette campagne. L’engouement citoyen a été tel que les équipes ont dû étendre les zones de plantation pour répondre à l’affluence sur le terrain.

Djamel Touahria a également invité les participants et associations locales à poursuivre leurs efforts en assurant un suivi régulier des jeunes plants, notamment par un arrosage fréquent, afin de garantir leur croissance et la pérennité de l’initiative.

Cette opération s’inscrit dans une démarche nationale visant à étendre les surfaces forestières, réhabiliter les zones ravagées par les incendies et freiner la désertification. La campagne de reboisement se poursuivra jusqu’au 21 mars prochain, date symbolique marquant la Journée internationale des forêts.