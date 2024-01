Alerte météo en Algérie : des vents violents prévus dans 2 wilayas

Dans le cadre des prévisions météorologique, l’ONM a lancé un alerte météo, et ce pour deux villes en Algérie. En effet, une alerte météo a été émise pour In-Salah et Adrar, signalant la présence de vents violents. Les résidents doivent faire preuve d’une vigilance particulière face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Le niveau d’alerte est de 01, indiqué par une vigilance jaune. Soyez attentifs et suivez les mises à jour météorologiques.

La région d’Adrar est sous alerte en raison de vents de sable. Il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires, en particulier pour protéger les yeux et les voies respiratoires. Restez informé sur l’évolution de la situation.

Quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

La température maximale à Tizi Ouzou atteindra 21°C, offrant une journée agréable. Pour Bejaia, les thermomètres afficheront 20°C, créant des conditions douces. Avec une température maximale de 21°C, M’sila connaîtra une journée modérée.

Les habitants de Setif peuvent s’attendre à des températures maximales de 19°C, offrant une journée confortable. Dans la région de Tindouf, les températures atteindront 20°C, créant un climat relativement chaud. À Djanet, les thermomètres descendront à 16°C, offrant une journée plus fraîche.

La température maximale prévue à Ain Defla est de 23°C, créant des conditions météorologiques modérément chaudes. La ville d’Annaba connaîtra des températures maximales de 20°C, offrant une journée agréable. Avec une température de 14°C, El Meniaa connaîtra une journée plus fraîche.

Les thermomètres à Laghouat afficheront 18°C, créant des conditions météorologiques modérées. À Adrar, la température maximale atteindra 19°C, offrant une journée agréable. La capitale, Alger, connaîtra des températures maximales de 22°C, créant des conditions météorologiques modérément chaudes. Pour Boumerdes, la température atteindra 21°C, créant un climat agréable.