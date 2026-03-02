Alerte météo en Algérie : des rafales à plus de 90 km/h attendues dans plusieurs wilayas ce 2 mars

Le vent s’apprête à s’imposer avec force sur une large partie du territoire national. Les services météorologiques ont déclenché une alerte pour vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans plusieurs wilayas.

En effet, les rafales pourraient dépasser localement les 90 km/h, un seuil qui impose prudence et vigilance.

Bulletin météo special : vigilance de niveau 2 dans six wilayas

Les services de météorologie ont placé en vigilance de niveau 2 les wilayas d’El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, M’sila et Ghardaïa. Dans ces régions, le vent soufflera d’est à sud-est à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h. Les rafales atteindront fréquemment les 80 km/h et pourront, par moments, franchir le cap des 90 km/h.

Cet épisode débutera ce lundi 2 mars à 9h00 et se poursuivra jusqu’à 23h00. Durant cette plage horaire, les conditions de circulation risquent de se dégrader, notamment sur les axes routiers exposés et les zones dégagées. Les automobilistes devront redoubler de prudence, en particulier face aux bourrasques soudaines.

Alerte de niveau 1 : plusieurs autres wilayas également concernées

Les services météorologiques ont également émis une vigilance de niveau 1 pour un ensemble élargi de wilayas. Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, Ouled Djellal, Naâma, El Meniaa, Timimoun, In Salah, Adrar et Tamanrasset devront elles aussi composer avec des vents soutenus.

Même si l’intensité y restera globalement inférieure à celle des wilayas placées en niveau 2, les rafales pourraient provoquer des désagréments notables. Les habitants de ces régions devront sécuriser les objets susceptibles d’être emportés et limiter les déplacements non essentiels durant les heures les plus exposées.

Tempêtes de sable : visibilité réduite dans plusieurs régions

Au-delà de la force du vent, le risque de tempêtes de sable constitue l’autre point critique de cet épisode météorologique. Les wilayas de Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Ghardaïa et Bordj Badji Mokhtar enregistreront des soulèvements de sable susceptibles de réduire fortement la visibilité.

Dans ces zones, les conducteurs pourraient faire face à des rideaux de poussière soudains, rendant la circulation délicate. Les autorités recommandent d’adapter la vitesse.

Lundi s’annonce donc sous le signe du vent. Entre rafales puissantes et tempêtes de sable localisées, plusieurs wilayas devront composer avec des conditions atmosphériques agitées. Une journée à anticiper plutôt qu’à subir.