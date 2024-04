Alerte météo en Algérie : Des pluies torrentielles attendues dans plusieurs wilayas

Après quelques jours ensoleillés, alors que le printemps commençait à s’installer en Algérie, la météo se montrera moins clémente aujourd’hui.

L’ONM a annoncé l’arrivée de fortes pluies accompagnées d’orages sur plusieurs wilayas du pays jusqu’à samedi.

Selon un bulletin spécial émis par les mêmes services, des précipitations abondantes, pouvant localement dépasser les 80 millimètres, sont attendues à partir de six heures d’aujourd’hui, vendredi, et se poursuivront jusqu’à six heures du soir, samedi , au moins.

Quelles sont les wilayas concernées par cette alerte ?

Plusieurs régions, auront un ciel pluvieux ce week-end. Les wilayas d’El Oued, Touggourt, El M’ghair et le Nord d’Ouargla connaîtront des averses orageuses importantes. Et ce, avec des quantités de pluie40 et 60 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm.

Une autre alerte spéciale indique des averses orageuses localement abondantes, avec des quantités de pluie comprises entre 20 et 40 millimètres, à partir de ce matin, neuf heures, jusqu’à demain, 19:00. Ces précipitations toucheront les wilayas de Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Batna et Biskra.

Quelles sont les précautions et recommandations ?

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, il est vivement recommandé aux citoyens des wilayas concernées de prendre les mesures de précaution nécessaires. Il est conseillé de rester chez soi autant que possible et d’éviter tout déplacement inutile.

Les automobilistes doivent redoubler de vigilance sur les routes, en raison de la baisse de visibilité et du risque d’aquaplanage.