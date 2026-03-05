Alerte météo en Algérie : de fortes pluies et des vents violents attendus ce jeudi 5 mars

Les services météorologiques ont lancé une alerte concernant de très fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas du pays ce jeudi 5 mars. Les prévisions annoncent des cumuls importants, parfois supérieurs à 50 mm localement, ainsi que des orages accompagnés de vents violents et de tempêtes de sable dans certaines régions du Sud.

Les premières wilayas concernées par cet épisode pluvieux incluent Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Khenchela, Tébessa, Batna, Djelfa, M’sila, Bouira, Bordj Bou Arréridj et Sétif. Les cumuls varieront entre 20 et 30 mm, avec des pointes locales pouvant atteindre ou dépasser les 40 mm.

Les précipitations ont débuté mercredi à 20h00 et se poursuivront jusqu’à jeudi à 10h00. Cette séquence pluvieuse intervient dans un contexte météorologique déjà instable, marqué par une succession de perturbations actives. Dans ces régions, les services appellent à la prudence, notamment sur les axes routiers secondaires, où le ruissellement pourrait compliquer la circulation.

Alerte météo en Algérie : jusqu’à 50 mm de pluies dans ces wilayas

L’épisode pluvieux gagnera en intensité dans plusieurs wilayas du centre et du littoral. Tiaret, Tissemsilt, Saïda, Aïn Defla, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa enregistreront des cumuls compris entre 20 et 40 mm, avec des pics dépassant localement les 50 mm.

Ces précipitations débuteront jeudi à partir de 01h00 et se maintiendront jusqu’à 10h00. Les wilayas côtières de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara et Relizane connaîtront également des cumuls significatifs, compris entre 20 et 40 mm, avec des pointes locales au-delà de 50 mm. Les pluies débuteront jeudi à 03h00 et se prolongeront au moins jusqu’à vendredi à 03h00, installant un épisode durable sur l’Ouest du pays.

La météo au sud du pays : alerte pour vents forts dans plusieurs régions !

Le Sud ne reste pas en marge de cette dégradation. Aïn Salah, le nord d’Illizi et Ouargla recevront entre 20 et 30 mm de pluie. Les précipitations se poursuivront jeudi jusqu’à 02h00 et pourraient durer jusqu’à 15h00. Par ailleurs, les services météorologiques ont émis un bulletin de vigilance de niveau 1 pour des pluies orageuses intenses, accompagnées de vents forts et de tempêtes de sable prévues jeudi.

Les wilayas concernées par ces orages incluent notamment Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Naâma, Tissemsilt, Tiaret, Aïn Defla, Médéa, Blida, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Djelfa, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, El Oued et Touggourt.

Les vents forts et les tempêtes de sable toucheront particulièrement Djanet, Tamanrasset et In Guezzam. Dans ces régions sahariennes, les rafales pourraient réduire la visibilité et compliquer les déplacements.