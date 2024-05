Alerte Météo en Algérie : de fortes pluies attendues dés demain

Conformément au bulletin météo d’alerte émis par l’Office National de la Météorologie, des pluies torrentielles, pouvant atteindre ou dépasser 20 mm, sont prévues à partir du samedi 18 mai 2024, de 16h00 à 23h00. Les wilayas concernées sont : Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Mila, Constantine, Guelma, M’Sila, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, et Khenchela.

Les citoyens résidant dans ces wilayas sont priés de rester vigilants et de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions météorologiques difficiles. Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations locales, il est donc conseillé d’éviter les déplacements non essentiels et de se tenir éloigné des zones basses et des cours d’eau.

Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour dimanche ?

Les services météorologiques annoncent des prévisions pour la journée de demain, dimanche, qui sera marquée par des précipitations sur les régions nord et sud du pays.

D’après les mêmes sources, les régions nord du pays connaîtront un temps ensoleillé à pluvieux. Les températures oscilleront entre 22 et 27 degrés sur les zones côtières, et entre 20 et 29 degrés dans les régions intérieures. Par ailleurs, la vitesse du vent pourrait atteindre 50 km/h, augmentant ainsi le risque de perturbations maritimes et aériennes.

Pour les régions sud du pays, la journée de dimanche s’annonce également ensoleillée à pluvieuse. Les températures y seront plus élevées, variant entre 33 et 45 degrés. La vitesse du vent, pouvant atteindre 50 km/h, pourrait engendrer des tempêtes de sable locales, rendant la visibilité difficile et affectant potentiellement les déplacements.

Les autorités météorologiques recommandent aux citoyens de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques et de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger.